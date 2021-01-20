Enfeksiyon nedir? En sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları nelerdir?

Enfeksiyon hastalıkları genellikle yüksek ateş, kusma, titreme, yorgunluk, iştahsızlık, halsizlik, üşüme, ağrı ve bulantı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Aynı zamanda enfeksiyonun cinsine ve göre bazı semptomlar olarak ishal, kabızlık, vücutta döküntüler, eklem ağrılar, kızarıklık, sarılık, öksürük ve bilinç bozuklukları ortaya çıkabilir.



En sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları nelerdir?

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Kemik ve eklemde oluşan enfeksiyonlar

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve kene ısırması takibi

Seyahat ile ilgili ortaya çıkan enfeksiyonlar

Etyoloji araştırması ve nedeni bilinmeyen ateş

Grip ve soğuk algınlığı

AIDS

Tetanoz

Diğer viral enfeksiyonlar

Parazit hastalıklar

Besin zehirlenmesi

Tüberkuloz

Dizanteri

İdrar yolu enfeksiyonları

Su çiçeği

Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar

Mantar enfeksiyonları

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Sıtma

Brusella ve tifo

Lyme hastalığı

Enfeksiyon neden olur?



Hava ve su gibi pek çok farklı alanda yaşayabilen mikroorganizmalar vücuda bulaşarak hızlı bir şekilde çoğaldığı zaman vücut buna reaksiyon gösterir ve sonucunda da enfeksiyon oluşur. Mikrobun çeşidine göre enfeksiyon hastalıkları da değişir. Viral enfeksiyonlarda virüsler, insan vücudunda bir parazit gibi beslenerek üreyerek çoğalabilir. Bu enfeksiyonlar yerleştikleri bölgedeki hücreleri öldürebilir ya da değiştirebilirler. Aynı zamanda hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya zorlayarak kansere de neden olabilirler.



Virüsün türü, vücuttaki yerleşme alanını da belirler. Karaciğer ve solunum yolu gibi sadece belirli organları da istila eder. Ama her virüs hastalık yapmaz. Genellikle viral enfeksiyon tedavileri, bağışıklık sistemi enfeksiyonu vücuttan temizleyene kadar belirtileri hafifletmeyi amaçlar. Ama bu virüsler, vücuttan tamamen atılmaz. Tekrar aktif hale gelene kadar uykuda kalır. Bu durumdaki kişilere ise, taşıyıcı olarak isim verilir.



Mantar enfeksiyonu



Mantar, küf ve maya gibi çok hücreli organizmalara verilen isimdir. Vajine, cilt ve ağız gibi vücudun nemli olan bölgelerine yerleşirler. Vücuttaki faydalı bakterilerin üremesini önlerler. Fakat alınan güçlü antibiyotikler ya da kemoterapiler sonucunda vücudun zayıflamasını fırsat bilerek kontrolden çıakrak hastalıklara da neden olabilirler. Vajinal mantar enfeksiyonları ise, pamukçuk, tinea, ayak mantarıdır.



Paraziter enfeksiyonları



Solucan, kurt, protozoa gibi içten ya da bit, pire, kene, ve sivrisinek gibi dış parazitlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Dış parazitler, mikropları ısırık yolu ile insanlara bulaştırır. İç parazitler ise, iyi pişmemiş et, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler ya da dışkı yolu ile vücuda girer. Protozoa ise, kirli su aracılığı ile vücuda karışır. Uygun üreme koşulları buldukları zaman hızla üreterek çoğalma eğilimine sahip olurlar.



Enfeksiyonun başlıca bulaşma yolları

İnsandan insana: Kan, vajinal sıvı, meni ve tükürük yolu ile bulaşırlar.

Hayvandan insana: Tırmalamak, ısırmak ya da kedi köpek dışkısı ile temas etmek yolu ile vücuda bulaşır.

Anne karnından çocuğa: Anne sütü ya da plasenta aracılığı ile ve vajinadaki mikroplar doğum sırasında çocuğa bulaşabilir.

Gıda kirliliği: Az pişirilmiş et ve balık ürünleri, doğru saklanmayan yiyecekler, pastörize edilmemiş süt ya da meyve suyu aracılığı ile bulaşır.

Mikroplu nesneler: Kapı kolu, para, tuvalet vb. bakteri oranı yüksek cisimler aracılığı ile bulaşır. Bu alandan bulaşan enfeksiyonlar pek çok kişide ciddi hastalıklara yol açar.