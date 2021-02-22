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HaberlerSağlık Haberleri Enflamasyon (İnflamasyon) Nedir? Enflamasyon Ne Anlama Geliyor?
22.02.2021 - 13:20 |

Enflamasyon (İnflamasyon) Nedir? Enflamasyon Ne Anlama Geliyor?

Enflamasyon (inflamasyon) nedir? Enflamasyon ne anlama geliyor? Enflamasyonun nedenleri ve vücudumuz üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin. Sizin için aklınıza takılan tüm detayları ile enflamasyon nedir sorusunun cevaplarını derledik.

Enflamasyon (İnflamasyon) Nedir? Enflamasyon Ne Anlama Geliyor?
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 Enflamasyon, bir saldırıdan (alerji, enfeksiyon, yaralanma vb.) kaynaklanan ve bazen bir işlev bozukluğunun kurbanı olduğunda zararlı olabilen doğal ve koruyucu bir süreçtir.

 Enflamasyon (İnflamasyon) Nedir?

 Enflamasyon, vücudun yaralanma durumunda kendini koruyan normal bir reaksiyonudur. İltihaplanma, örneğin bir burkulma nedeniyle yaralandığında meydana gelebilir ve daha sonra ağrı ve şişmeye de yol açar.

 Akut iltihap, genellikle sadece birkaç gün süren ve normalde iyileşme için yararlı olan bir yanıttır. Buna rağmen genellikle kaşıntı veya ağrı gibi hoş olmayan hisler eşlik eder. Enflamasyon, özellikle vücut organları yaralanmalardan korumaya çalıştığında ortaya çıkar. Amacı, vücudun iyileşmeye başlamasına izin vermek için hasarlı dokuyu bulmak ve çıkarmaktır.

 Alerji, vücudun yanlışlıkla tehdit olarak gördüğü bir bileşik olan bir alerjenin girmesinin neden olduğu bir tür enflamatuar reaksiyondur.

 Enflamasyon Ne Anlama Geliyor?

 Enflamasyon, saldırganlık karşısında birincil savunma mekanizmasıdır. Amacı, kendisine yabancı olan tüm maddeleri tanımak, yok etmek ve ortadan kaldırmaktır. Enflamasyona neden olan saldırı enfeksiyon olabilir, yani bakteri veya virüs gibi bir patojenin girmesi olabilir. Yaralanma veya böcek ısırığı gibi fiziksel bir yaralanma da olabilir. İltihaplanma aynı zamanda yanlış bir tehditten de kaynaklanabilir

 Organizma tarafından saldırganlığın tespiti, ilgili bölgeye muazzam miktarda bağışıklık hücrelerinin ulaşmasına neden olur. Bunu yapmak için bölgedeki kan damarları genişler ve buradaki bağışıklık hücreleri, belirlenen tehdide bağlı olarak benzerlerini aktive eden ve çeken moleküller üretir. Bu, genellikle iltihap bölgesinde bulunan kızarıklık, şişlik, ağrı ve sıcaklığa neden olan şeydir.

 Enflamasyon Belirtileri Nelerdir?

 Akut iltihabı gösterebilecek dört belirti vardır: kızarıklık, ısı, şişme, ağrıdır. Etkilenen bölgeyi hareket ettirmede de zorluk olabilir. Bazı iltihaplar küçüktür, yalnızca küçük bir alanı etkiler ve kendi başlarına iyileşir, diğerleri ise daha ağrılı olur ve iyileşmek için ek tedavi gerektirir. Doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alın.

 Ağrı şiddetliyse ve birkaç gün sürüyorsa, fizik muayene için bir doktora görünmeniz ve iltihabın nedenini bulmak için muhtemelen MRI taraması gibi görüntüleme testleri yaptırmanız önerilir.

 Enflamasyonun tedavisi, nedenine ve ciddiyetine bağlıdır, ancak genellikle, özellikle antiinflamatuar ilaçlarla semptomları azaltmayı amaçlamaktadır. Enflamasyon bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, bakteriyel enfeksiyon durumunda antibiyotik veya mantar ise antifungal, virüse bağlı bir antiviral vb. reçete edilebilir.

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