Ensar İsminin Anlamı Nedir? Ensar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli kelimelerden biri olan Ensar dilimize Arapçadan geçmiş ve isim olarak da erkek çocuklarında kullanılmaya başlanmıştır. Literatürde yardım edenler ve yardımcılar anlamı taşıyan Ensar ismi İslam dini için oldukça önemli bir kelimedir.



Ensar Ne Demek?



İslam dini etkisi ile birlikte en çok tercih edilen isimlerden biri olan Ensar ismi anlam bakımından da çok sevilmektedir. İslam için hicret olayından sonra Medine'de yer alan Müslümanlar Mekke'den gelen Müslümanları evlerine alarak onlara pek çok yardımda bulunmuşlardır. Ensar kelimesi de buradan ortaya çıkmıştır. İslam dini için çok önemli olan bu olay sebebiyle Ensar ismi de dini açıdan önemli bir yere sahiptir.



Ensar isminin dini anlamı dışında kelime anlamı ise yardım eden ve yardımcılar anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bu kelime sıfat olarak da kullanılabilir. Sıfat anlamı ise herkesi seven ve herkese yardım eden olarak bilinen bir kelimedir. Bu nedenle anlam açısından önemli olan bu kelime erkek çocuklarına çok sık verilmektedir.



Ensar İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Ensar kelimesinin Kur'an’da geçip geçmediği merak konusu olmuştur. Kelime köken itibari ile Arapça kökenli bir kelimedir. İslam dini bakımından çok önemli bir kelimedir. Kur'an’da geçen Ensar ismi Mekke'den Medine'ye hicret olayından sonra Ensar kelimesi ortaya çıkmıştır. Dini anlamı bakımından Ensar Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Medine'de yer alan Müslümanların yardım etmesidir. Bu sayede sözlüklerde yardım eden anlamı olarak bulunmaktadır.