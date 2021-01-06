Enteresan Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Normalden Farklı Gebelik Belirtileri

Klasik hamilelik işaretlerinin dışında değişik belirtileri bilmek ve gözlemlemek hamilelik döneminin tüm detayları ile öğrenilmesi ve hamile kişilerin bilgilendirilmesi açısından oldukça önemli. Bazı bilimsel araştırmalar, dudakta çıkan uçuğun, ağız tadında meydana gelen değişikliğin hamilelik belirtisi olabileceğini ortaya koyuyor. Normalden farklı hamilelik belirtilerini bilmek hamile kalmak isteyenlerin kendilerini bilinçli bir şekilde gözlemleyebilmelerini sağlıyor.



Enteresan Hamilelik Belirtileri Nelerdir?



Enteresan hamilelik belirtileri şöyle sıralanabilir:



- Aşırı tükürük üretimi: Hamilelerin yaklaşık olarak %1'inde görülen aşırı tükürük üretiminin tam sebebi bilinmemekle birlikte bulantı ve kusmalara neden olan hormonal değişimlerin bu durumda rol oynadığı düşünülmektedir. Gebelik sürecinde görülen aşırı tükürük üretimi 6.hafta civarında başlamakta ve 14. haftadan sonra genellikle kendi kendine geçmektedir.



- Fazla Gaz: Gebelik sürecinde görülen bir diğer değişim sindirim sisteminde yaşanmaktadır. Artan progesteron hormonuna bağlı olarak düz kas hücrelerinin gevşemesi bu durumun ana sebebidir. Düz kas hücrelerinde meydana gelen gevşeme ile beraber besinler sindirim sisteminde daha uzun bir zaman kalmaktadır. Bu da anne adaylarına fazla gaz olarak geri dönmektedir. Fazla gazın yanı sıra kabızlık ve şişkinlikte görülebilmektedir.



- Dudakta aniden oluşan uçuk: Herpes simplex adlı virüsün neden olduğu uçuk, viral bir enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu virüs, vücuda bir kez girdiğinde hep o vücutta kalır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ya da aşırı stres yapılması durumlarında ortaya çıkmaktadır. Anne adayı daha önce herpes simplex virüsünü kapmış ise hamilelik ile beraber bağışıklığın baskılanması virüsü yeniden canlandırabilmektedir. Buna göre kadınların, dudağında çıkan uçuk sayesinde hamile olduğunu öğrenebilmesi mümkündür.



- Ağız tadında değişiklik: Koku hassasiyeti, mide bulantısı ve ruh halinde görülen dalgalanmalar hamileliğin ilk haftalarında görülmekte olan tipik semptomlar. En az bu semptomlar kadar yaygın olarak görülen ama fazla dile getirilmeyen bir semptom ağız tadındaki değişim. Birçok anne adayı tarafından bu keskin tat değişikliği "zehir gibi" şeklinde açıklanmaktadır. Bahsedilen değişiklik ciddi bir probleme işaret etmemektedir. Bununla birlikte tam sebebi tespit edilememiştir. Hormonal değişikliklerin, kullanılan antibiyotiklerin ve hamilelik ile başlayan vitamin takviyelerinin bu değişime neden olabileceği tahmin edilmektedir.



- Aşırı terlemek: Hamileliğin erken dönemlerinde aşırı terleme yaygın olarak görülür. Hormon seviyelerin hızla yükselmeye başlaması ile kan akışının artmasına bağlı olarak gelişen vücut sıcaklığının yükselmesi buna sebep olmaktadır.



- Artan uyku ihtiyacı ve yorgunluk: Çok sayıda anne adayı hamilelik sürecinin başlangıcında kendisini yorgun hissetmektedir. Bunun nedeni ise hormonal değişimlerdir. Progesteron hormonuna bağlı olarak sadece rahim değil, tüm vücut kaslarında gevşeme oluşmaktadır. Anne adayı sürekli yorgun hissederek uyumak ister.



Normalden Farklı Gebelik Belirtileri



- Göğüslerin hassaslaşması

- Meme uçlarının koyu bir renk alması

- Sırt ve bel ağrısı ile beraber karın bölgesinde şişlik

- Vajinal akıntı

- Yerleşme kanaması

- Vücut sıcaklığının yükselmesi

- Koku hassasiyeti



Erken Hamilelik Nedir?



Yumurtalık döllenmesinden sonra geçen ilk haftalar erken hamilelik, erken gebelik olarak isimlendirilir. Bu dönemde az miktarda yükselen hormonlara bağlı olarak her hamilelik anlaşılmayabilse de vücutta yine de bazı belirtiler meydana gelmektedir.



Erken Hamilelik Belirtileri Nelerdir?



Erken hamilelik belirtileri şöyledir:



- Akıntının artması

- Adet gecikmesi, sancı

- Tırnakların hızlı bir şekilde uzaması

- Baş ağrısı

- Ruh durumunun sürekli değişmesi

- Mide bulantısı

- Yorgunluk

- İştahta değişmeler

- Sık idrara çıkmak

- Kabızlık