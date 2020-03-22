Eo Nedir? Eo Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

EO: Eozinofil'in kısaltılmışıdır. Eozinofil, bağışıklık sisteminde görev alan bir çeşit hücredir. Kemik iliğinde üretilmektedirler. Eozinifilin bir çeşit akyuvar olduğu bilinmektedir. Eozinofil; virüs, bakteri ya da kancalı kurtlar başta olmak üzere vücudu istila eden mikropları yok eder. Ayrıca, Eozinofil; alerjiler, egzama ve astıma bağlı inflamasyonlarda önemli bir rol oynamaktadır.



Eo Nedir?



Eo yani eozinofil, bir çeşit beyaz kan hücresi olup bu beyaz kan hücreleri vücudun bağışıklık sisteminin en önemli parçaları arasında yer alır. Beyaz kan hücreleri görevleri itibari ile parazit, bakteri ve virüslere karşı vücudu etkili bir şekilde korurlar.



Kemik iliği, vücudun beyaz kan hücrelerinin farklı türlerini üretmektedirler. Eozinofil vücuttaki dokularda depolanmaktadırlar. Bir kaç hafta kadar hayatta kalmaktadırlar. Kemik iliğine bu konuda çok önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, vücudun beyaz kan hücresi beslenmesini sürekli olarak yenilemektir.



Eo Kan Değeri Kaç Olmalı?



Eozinofil sayısının normal değeri: < 500 hücre/mcL (Bir mikrolitrede 500 hücreden az), hafif yüksek değeri: -500 – 1500 arası, orta yüksek değeri: 1500 – 5000 arası, çok yüksek değeri: 5000 üzerindedir. Bu yüksek değer; ciddi ve şiddetli bir yüksekliktir. Eo kan değeri normal değerlerde seyretmelidir.



Eozinofil Yüksekliği



Eozinofil değerleri yüksek olan bir kişinin genellikle vücudunun alerjen bir maddeye maruz kaldığı ya da parazitlere karşı bir savunma mekanizması geliştirdiği ortaya çıkmaktadır. Fakat eozinofil yüksekliği bazen bağışıklık sistemindeki rahatsızlıklardan kaynaklanan bazı problemlere de işaret etmektedir.



Eozinofil Yüksekliği Nedenleri



– Alerjik hastalıklar

– Zehirlenme durumu

– Çeşitli deri hastalıkları (egzema, sedef hastalığı, eksfoliyatif dermatit)

– Paraziter hastalıklar

– İmmun yetmezlik durumları

– Bazı malign neoplastik hastalıklar (bazı kanser türleri)

– Kollagen doku hastalıkları

– Ülseratif kolit

– Gastritler

– Bahar nezlesi

– İlaç kullanılması

– Bazı böbrek hastalıkları

– Addison hastalığı



Eozinofil Düşüklüğü



Eo seviyesinin belirli bir parazit ya da yabancı maddenin vücuda dahil olması ile yükselmesi beklenir. Yükselmesi gereken durumlarda dahi Eo seviyesi yükselmiyor ise ya da stabil olarak sürekli düşük seviyede ise belli bir problem olabilir.



Eozinofil Düşüklüğü Nedenleri



– Alkol zehirlenmesi

– Steroid artışı

– Aşırı stresli olma

– Kortizol salgılayan tümörler

– Düşük kan şekeri

– Şiddetli karaciğer ya da böbrek hastalıkları

– Doğum kontrol haplarının kullanılması

– Östrojen ya da kortikosteroid ilaç kullanımı

– Bazı böbreküstü bezi problemleri

– Cushing sendromu