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10.02.2021 - 05:12 |

Epoksi Masa Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Epoksiden Masa Nasıl Yapılır?

Epoksi masalar günümüzde en trend ürünler arasında göze çarpıyor. Ev ve iş yeri dekorasyonunda sıklıkla karşımıza çıkan bu masa türleri özellikle tasarımları ile bakışları üzerinde topluyor. Özel ağaçlardan alınan kütüklerin, oyularak belirli bir şekil verildikten sonra boşlukların doldurulması yolu ile elde edilen bu özel masalar evlerde de yapılabiliyor. Evde epoksi masa yapmak isteyenlere özel Epoksi masa yapımı ve malzemeleri: Evde epoksiden masa nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Epoksi Masa Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Epoksiden Masa Nasıl Yapılır?
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Epoksi, yapıştırma gücü son derece yüksek olan bir malzeme. Zemin kaplama ve onarım alanlarında haiz olduğu özelliklerle öne çıkan ve çokça tercih edilen bir ürün. Isı, nem ve çarpmalara karşı oldukça dayanıklıdır.

Son zamanlarda ev dekorasyonlarında ve ofis ortamlarında göze çarpan epoksi masa modelleri uzun ömürlü ve kullanışlı olmasının yanı sıra estetik açıdan da gözlere hitap ediyor. Klasik tasarım anlayışından farklı bir tasarıma yönelmek isteyenler için ideal bir masa olarak kabul görüyor. Bu beğenilen masaları gerekli malzemeleri temin ederek ve ilgili adımları izleyerek yapmak olasıdır.

Epoksi Masa Yapımı ve Malzemeleri: Evde Epoksiden Masa Nasıl Yapılır?

Orta sehpa, sehpa olarak kullanmak amacı ile epoksi masa yapımı yaygın olarak tercih ediliyor. Masanın boyutunu yerleştirileceği alana ve ihtiyaç duyulacak alana bağlı olarak masayı yapacaklar olanlar belirlemelidir. Bu açıdan net olarak belirli ölçütler vermek tercih edilmemektedir.

Epoksi Masa Yapımı Malzemeleri:

Epoksi masa yapımında kullanılacak malzemeler şöyledir:

- Masa için kullanılmaz üzere arzu edilen ahşap cinsi
- Epoksi reçine ve Sertleştirici vernik
- Oyma uygulaması için el frezesi
- Çizim işlemi için kalem
- Tercihe bağlı olarak çeşitli aksesuar ürünleri
- Aksesuar ürünlerini ahşaba yapıştırmak için yapıştırıcı

Evde Epoksiden Masa Nasıl Yapılır?

Evde epoksi masa yapmak için ilk etapta seçilen ahşabın pürüzsüz olmasına özen gösterilmelidir. Fakat belirli bir şekil düşünülmüyorsa pürüzsüz yapıda olmasa da olur. Nehir gibi şekiller derin bir görünüm katması sebebi seçilmektedir. Kalem ile pürüzsüz ahşabın üzerine çizilen şekil, el frezesi ile oyularak şekil boyunca çukurlar oluşturulur. Aşırı derinlik verilmemelidir. Yeni bu işe adım atanlara ahşabın yarısını oyarak şekil vermeleri öneriliyor. Epoksinin yere dökülmemesi ve bulaşmaması için açık uç bırakılmamalıdır. Fazla oyulan kenar kapatmalarında plastik malzeme kullanılabilir.

Epoksi malzeme, plastiğe yapışmamaktadır. Buna bağlı olarak aksesuar seçimlerinde de plastik obje seçimine ağırlık verilmektedir. Seçilen objelerin ahşabın dibine yapıştırılması önemlidir. Epoksi reçine, masa yapımında oluşturulan şeklin içerisine dikkatlice dökülür. Dökme işlemi birkaç ayrı işleme bölünür. İlk katta yaklaşık 1 cm kadar dökülür ve hava kabarcıkları yok edilir. İkinci ve üçüncü kat daha sonra dökülerek oyuklar doldurulur. Epoksi malzeme 1 günde kurur. Kuruduktan sonra masa zımparalanır ve verniklenir. Kullanıma hazır olur. Özgün şekillerle farklı epoksi masalar yapılabilir.
Epoksi Masa Yapımında Önerilen Ağaç Türleri Nelerdir?

Epoksi masa yapımında ağaç türü son derece önemlidir. Uzun ömürlü bir kullanım imkanı veren bir epoksi masa yapabilmek için çoğunlukla masif ahşap veya ceviz ağaçları tercih edilmektedir.

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