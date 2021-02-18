Ercp Nedir, Hangi Durumlarda Ve Nasıl Yapılır? Ercp Açılımı Ne Demek?

ECRP, hasta için ameliyattan daha kolay ve güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde yapılan işlemler sonucunda hasta aynı gün evine rahatlıkla dönebilir.

ECRP Hangi Durumlarda ve Nasıl Yapılır?

ERCP ismi verilen bu yöntem, özel bir endoskop ile, bu konuda özel eğitim almış olan gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır. Bu endoskopik araç ağızdan girerek yemek borusu ve mideden geçirilir. Daha sonra da on iki parmak bağırsağının ikinci bölümünde yer alan ve majör papilla ismi verilen noktaya kadar ulaşılır.

Major papilla, pankreas ve safra kanallarının birleşerek on iki parmak bağırsağına açıldığı yere verilen bir isimdir. ERCP işlemi sırasında radyolojik görüntüleme için C Kollu skopi cihazı ve röntgen filmi kullanılır. Safra yoluna bu cihazla girildikten sonra kanal içine radyo opak ilaç verildikten sonra skopi aracılığı ile film çekilir. Çekilen bu film sayesinde tümör, taş, darlık ya da varsa safra kaçakları görüntülenebilir. Bu işlem yapılmadan önce hasta tam olarak uyutulur.

ERCP Açılımı Ne Demek?

ERCP'nin açılımı, Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography'dir. Bu yöntem özellikle de safra yolları ve pankreasta bulunan hastalıkların tespiti için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde safra yolları ile ilgili pek çok sağlık sorunu ameliyata gerek kalmaksızın tedavi edilebiliyor. Bu nedenle de safra yolları ameliyatlarına ihtiyaç oldukça azalmıştır.

ERCP Riskleri ve Komplikasyonları

ERCP tecrübeli ve iyi yetişmiş bir gastroenteroloji uzmanı tarafından yapıldığı zaman güvenilir bir tetkik ve tedavi yöntemidir. Aynı hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ameliyatlara göre çok daha güvenilir bir yöntemdir ve riski daha düşüktür. Bu yöntem sonucunda gelişen en önemli komplikasyonlar, kolanjit, delinme, kanama, pankreatit ve kolesistittir. Bazı hastalarda ise anestezik ve sedatif ilaçlara bağlı problemler oluşabilir.

ERCP Sonrası

Hasta ERCP sonrasında ilaçların etkisi geçene kadar gözlem altında tutulur. Eve dönüşünde ise kendisine refakat edecek biri gerekir. İşlem sırasında hastaya hava verildiği için şişkinlik ve gaz problemleri görülebilir. Aksi belirtilmediği sürece hasta, normal yemek yiyebilir. Şiddetli ve uzun süre ağrı, ateş, üşüme ve titreme gibi sorunlar görülürse yeniden doktor kontrolüne getirilmesi gerekir.