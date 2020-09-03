Erdem İsminin Anlamı Nedir? Erdem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Erdem kelimesi Türkçe bir kelimedir ve ahlaki konularda günlük konuşmalarda kullanılan bir kelimedir. İsim olmakla birlikte ahlaki anlamda faziletli kişiler için kullanılmaktadır. Toplumsal anlamda üstün karakterli olma, yerinde davranma ve bilgili olma gibi anlamlara gelmektedir.



Erdem Ne Demek?



Erdem ismi fazilet anlamına gelmektedir ve ahlaki değerlerin övdüğü, niteliklere sahip olma anlamına gelmektedir. Ayrıca maharetli ve hünerli olma anlamına da gelmektedir. Üstün kişilikli anlamında kullanılan bu kelime liyakatlı ve ruhsal anlamda yetkin seviye anlamlarında da kullanılmaktadır. Toplumun yanlış değerlerine karşı mücadele eden ve bu yanlış değerleri ortadan kaldıran seviyeli kişilerin sahip olduğu bir sıfattır.



Ahlaki anlamda doğruluğu simgeleyen erdemlilik, toplum içinde yardımseverliği anlatan bir terimdir. Fakirlere yardım etme ve ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayan güzel ahlaklı kişi anlamlarına da gelmektedir. Haksızlık karşısında durabilmek, yiğitlik ve hak uğruna mücadele anlamlarına gelmektedir. Erdemli, erdem kategorisine giren bütün ahlaki değerlere sahip olma anlamındadır.



Toplum içinde cehalete karşı mücadele eden ve bilgeliği simgeleyen erdem kelimesi, bilginlerin ve alimlerin genel vasıflarından biridir. Toplum içinde ölçülü davranmak ve bu davranışlarla örnek olmak da diğer bir anlamıdır. Ahlaki ve insani değerler açısından ölçülü olmak, takdir edilen seviyede olmak erdemli kişinin özellikleri arasındadır. Bütün bu ahlaki ve insani değerlerin tümüne erdem denilmektedir.



Erdem Kur'an’da Geçiyor mu?



Türkçe bir kelime olması nedeniyle Kuran’da geçmeyen bir kelimedir. Ancak Arapça karşılığı olan fazilet kelimesi Kuran’da geçmektedir. Kelime olarak olmasa da mana olarak karşılığı Kuran-ı Kerim’de vardır. Faziletli, takvalı, muhlis ve salih kelimeleriyle eş anlamlı olan erdem kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasındadır.