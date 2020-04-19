LGBTİ ve ERGOTERAPİ

18.04.2020 tarihinde Türkiye LGBTİ Birliği'nde yayınlanan yazımdan...

Başlıkta yer alan iki kelime maalesef Türkiye’de ilk kez yan yana geliyor. Bir terapist olarak bu durum düşündürürken biraz yoruyor beni fakat kesinlikle sizlerin eksikliği olduğuna inanmıyor; aksine artık farklı yanınız olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Birçoğunuz ilk kez ergoterapiyi duyuyor ve belki o kadar çok şey denediniz ki kendiniz için (terapi ve süreç adına) içinizde hiçbir kıpırtı olmadan öylesine açıp okumaya başladınız bu yazıyı. Merak, bu metni okumaya sizi iten şey... Hayatın her alanında kendimiz için bir şeye başlarken içimizde olması gereken o güzel dürtü, o dürtüye minnettarım. Umarım farklı bir bakış açısı olan Ergoterapi, zihninizde yanıt arayan birçok soruya cevap olanağı tanır. Keyifli okumalar dilerim !

Ergoterapistler, LGBTİ bireylerin yaşamlarının sonuna kadar hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynaklarla bağlantı kurarak istekleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek günlük yaşamdaki bağımsızlığı hedeflerler.

Günümüz Türkiye’sinde eğitim ve bilinçlendirme şüphesiz en çok önem verdiğimiz konulardan biridir ve dünyada ergoterapistlerin çalışmalarını en çok gördüğümüz kısımlardan bir tanesi de budur çünkü biliyoruz ki farkındalığın olduğu yerde her şey biraz daha iyiye gidiyor, umut doğuyor. Bu süreçle ilgili en kilit nokta ise kişisel farkındalığımız... Çocuk yaşta bedenini keşfeden ve kendini öğrenen birey, durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Sanki bir kafeste hapsediliyor ve yaşamının en güzel zamanlarında dahi uçmayı bekliyor, bekliyor, bekliyor... Bir çocuk bırakın toplumu en sevdikleri tarafından, arkadaşları tarafından stigmaya maruz kalıyor. Varoluşunun kabul edilmediği toplumda beden ve ruh bütünlüğü sağlıklı gelişir mi? Beden kimin ? Ruh kime ait? Sen kimsin?

Oldukça zor sorular ve bir o kadar da özel. Çünkü hepimiz farklıyız, hiçbirimizin yanıtı aynı değil. Ergoterapi bilimi ile bu kısmı oldukça benzetiyorum. Ergoterapi de size özel, kişi merkezli ; zihinsel, psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak istek ve ihtiyaçları bütüncül bir bakış açısıyla ele alan tek sağlık mesleği.

Bu stigmalar bireylerin iş- akademik performansını ve hayata katılımını olumsuz etkiliyor.

Günlük yaşam aktiviteleri

Dinlenme ve uyku dengesi

Eğitim

İş-Okul

Oyun

Boş zaman

Sosyal katılım ,

Yaşam içindeki rollerimizi belirleyen ve kimliğimizin oluşmasını sağlayan çok önemli noktalar olup, ergoterapistlerin çalıştığı spesifik alanlardır. Bilinmesini isterim ki bu alanlardan bir tanesinde dahi sorun varsa bu aslında diğer alanları da etkileyip kargaşaya sebep olacaktır. Bunun üzerinden çok kısa bir örnek vererek sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. Yaşadığınız stigmaların istediğiniz eğitim hayatını tatmanıza engel olduğunu düşünelim. Eğitiminizi tamamlamamış olmanız ;

Günlük yaşamdaki rollerinizi nasıl etkiledi?

Meslek seçiminde hayatınıza nasıl bir yön verdi?

Eğitim seviyenizin istediğiniz gibi ilerlememesi yaşantınızda şu an edindiğiniz rollerle nasıl bir dinlenme ortamı sunuyor ?

Diğer olumsuz durumların gelişimi (maddiyat, istenilen işte çalışmama) ile meydana çıkan kaygı durumu uyku düzeninizi nasıl etkiliyor?

Eğitim düzeyiniz sosyal ortamınızı ve sosyal katılımınızı nasıl etkiliyor?

Boş zamanınızı ne kadar anlamlı kullanıyorsunuz?

Hepsine yanıt verdiğinizde dengeyi anlayabileceğinize inanıyorum. Peki ya ruhunuz? İstediğiniz yanıtları verebilseydiniz ne hissedecektiniz/düşünecektiniz? Ergoterapi yaşam kalitenizi arttırmak , toplumsal katılımı desteklemek, bağımsız katılımı ortaya koymak için çok güzel bir fırsat ve iyi ki sizlerle buluşuyor !

İyi bir iletişim , en güzel temas. Sizleri anlamak, her tedavi de olduğu gibi ergoterapi bilimi için de çok değerli.

Yürüdüğünüz yolda saygı duyan,anlayış gösteren ve sizi olduğunuz gibi kabul eden kişilere denk gelmeniz dileğiyle...

Ben Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman. Tanıştığımıza çok memnun oldum!