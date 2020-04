Otizm ve Ergoterapi

Otizm spektrum bozuklukları çok sık duyar olduğumuz ve dijital ortamların/yayınların katkılarıyla önceki yıllara istinaden önemli ölçüde farkındalığımızın geliştiği en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluklardandır.

OSB’li bireylerin özellikle sosyal davranış ve iletişim becerilerini kontrol eden beyin fonksiyonları yaşamları boyunca etkilenir. Ergoterapi bilimi, tüm bu durum ve süreci yönetebilmek için gerekli becerilerin kazanılmasında ve kişilerin maksimum bağımsızlığını kazanarak hayatlarını kolaylaştırabilmesinde önemli bir role sahiptir. Ergoterapi, OSB ile yaşayabilmeyi öğreten çok önemli bir sağlık disiplinidir.

Ergoterapistler, katılımı ve öğrenmeyi desteklemek için duygusal ve davranışsal regülasyon, duyusal işleme, ince/kaba/sözel motor gelişimi, bilişsel beceriler ve görev yürütme ile ilgili klinik bilgilerini kullanırlar. Değerlendirme ve müdahale etme konusunda yeterli donanıma ve deneyime sahip olan ergoterapistler, hem tedavi yönetip hem de bu süreçte ailelere,bakım veren diğer kişilere ve eğitimcilere duyusal işleme, bireyin bulunduğu her ortamda sosyal ve duygusal sağlık dengesini koruyabilmek için danışmanlık yaparak hastaların/danışanların tedavilerine bütüncül ve spesifik bir bakış açısı getireceklerdir.

Ergoterapist gerekli bütün bilgileri topladıktan sonra çocuk için terapi programı geliştirir. Bu süreçte çeşitli stratejiler ortaya koyan terapist, çocuğun çevresine karşı daha iyi yanıt vermesine yardımcı olabilir. Bu stratejiler;

Duyu bütünleme tedavisi

Fiziksel/ zihinsel/ mental/ sosyal aktiviteler

Oyun tedavisi

Günlük yaşam aktiviteleri

İletişim faaliyetleri ve diğer yardımcı yöntemlerden bazılarıdır.

Ergoterapistler bilir ki, özbakım/günlük yaşam aktiviteleri, verimli uğraş/üretkenlik (çocuklar için eğitim), sosyal ve iletişim odaklı katılım, boş zaman ve eğlence/oyun aktivitelerine katılımcı olarak dahil olmak her OSB’li bireyin gelişimini ve yaşam performansını her yönüyle etkilediğinden her bireyde farklılık gösterecektir. Bireylerin yaşam kalitelerini ve fonksiyonel bağımsızlıklarını arttırma amacında olan ergoterapi bilimi , istek ve ihtiyaca uygun yapılandırılmış ortamlarda terapi hizmeti sunar.

Şüphesiz ailenin farkındalığı ve katılımı terapiyi her zaman olduğu gibi bir adım öne taşımamızda en büyük faktörlerden biri olacaktır. Otizmli bir çocuğu büyütmek ebeveynler için oldukça zorlayıcıdır. Bazen yıllarca tohum ekmek, her defasında fidan vermesini beklemek ve bunun olmadığını görmek... Bir noktada durup geriye bakıp “Nerede hata yapıyorum?” demek ve sonrasında hayal kırıklıkları , inancı yitirme... Kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şey, kuvvetli bir iş çıkaramaz, diyor Balzac. Dileğim, bu süreçte ergoterapi sizin en kuvvetli yanınız olsun.

Hep birlikte iyi ki ergoterapi diyeceğimiz...

Gelişime hep birlikte kucak açacağımız...

Çok sevip, sevgilerini en derinlerde hissedeceğimiz nice 2 Nisanlar'a ...