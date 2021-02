Eritem Nedir? Eritema Multiforme Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Bulaşıcı niteliği olmayan Eritem hastalığının en yaygın sebepleri arasında ise uçuk, gebelik, bazı aşılar ve radyoterapi sayılabilmektedir.



Eritem Nedir?



Eritema Multiforme (EM), diğer tabiri ile eritem, enfeksiyonlara yahut ilaçlara karşı vücudun göstermiş olduğu aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak kabul edilen nadir bir cilt problemidir. Bulaşıcı niteliği bulunmayan EM’nin en yaygın etkenleri arasında uçuk, gebelik, bazı aşılar ve radyoterapi yerini almaktadır.



Her yaşta ortaya çıkabilen bir cilt problemidir fakat 20-40 yaş arasındaki erkek bireyleri daha fazla etkiler. Bu cilt probleminin en önemli belirtisi ise vücudun her yerinde görülebilen ve hedef tahtasına benzer şekilde olan halka biçimindeki deri döküntüleri olmaktadır.



Eritema Multiforme Neden Olur?



Eritema Multiforme hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat ilaçlara, enfeksiyonlara yahut sistemik bir hastalığa yanıt olarak ortaya çıkan alerjik bir reaksiyon olma özelliği taşımaktadır. Eritema Multiforme hastalığına neden olan unsurlar arasında:



- Soğuk algınlığı,

- Zona,

- HIV, hepatit A-B-C,

- Suçiçeği,

- Uçuk

- Streptokok farenjiti,

- Mantar enfeksiyonları,

- Mikoplazma pnömoni,

- Tüberkülozis gibi sağlık sorunları Eritema Multiforme hastalığının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.



Eritema Multiforme’ye neden olabilecek ilaçlar ise:



- Antibakteriyel ilaçlar,

- Sulfo grubu ilaçlar,

- Penisilin bazlı antibiyotikler

- Antikonvülzanlar,

- Anestezi,

- Anti-nöbet ilaçları,

- Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ).



Eritema Multiforme ile ilişkili diğer nedenler:



- Tetanoz,

- Kızamık,

- Çocuk felci,

- Çiçek,

- Difteri

- Aselüler boğmaca,

- Hepatit B aşıları,

- Radyoterapi,

- Lenfoma, lösemi,

- Genetik koşullar,

- Kollajen doku hastalıkları,

- Crohn hastalığı,

- Sistemik lupus eritematoz,

- Graft versus host hastalığı (organ fonksiyon bozukluğu)

- Gebelik,



Belirtileri Nelerdir?



Eritema Multiforme hastalığının belirtileri:



- Deri döküntüsü,

- İsilik,

- Yorgunluk hissi,

- Yüksek ateş,

- Baş, eklem ağrısı,

- Ağız yaraları,

- Kabuklarla kaplı durumdaki şişmiş dudaklar,

- Genital bölgede oluşan yaralar,

- Kaşınma, yanma,

- Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma, ağrı ve görme sorunları,

- Hedef tahtası yahut boğa gözü olarak da tabir edilen soluk kırmızı halkalarla çevrelenmiş, vücudun her iki tarafını da etkileyen merkezi bir kızarıklık hali.