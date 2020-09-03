Erkan İsminin Anlamı Nedir? Erkan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dil köküne sahip olan Erkan isminin anlamına Türk Dil Kurumu yayını olan genel Türkçe sözlük içerisinde yer verilmektedir. Bu bağlamda, Erkan ismi sözcük anlamı bakımından farklı manalar taşımaktadır.



Erkan Ne Demek?



Erkan isminin bilinen en yaygın anlamı “yiğit ve erkek soydan gelen kişi” şeklindedir. Ancak bu ismin aşağıda sıralandığı üzere daha farklı anlamları da vardır.

- Bir toplumda ya da zümrede ileri gelen kişi, büyük.

- Amiral ya da General rütbesinde bulunan askeri personel.

- Usül, esas ya da adet.



İsimlerin karakter özellikleri üzerinde etkili olduğuna dair yaygın bir inanış bulunur. Buna göre Erkan ismini taşıyan erkeklerde bazı ortak noktalar olduğu dikkat çekmektedir. Bu ortak noktaların başında da; duygusal yapı, sezgisel güç ve sevgi ile hareket gelmektedir. Erkan ismini taşıyan erkeklerin karar alma aşamasında duygu odaklı hareket ettiği ve mantıklarını geri plana attıkları görülür. Bu kişilerin altıncı hisleri de oldukça gelişmiştir. Bu sebeple verdikleri karardan pişman olduklarına çok az rastlanır. İnsanlara ve dünyaya karşı büyük bir sevgi beslerler. Birinden nefret etmek yapacakları son iştir.



Erkan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Erkan, Arapça dil köküne mensup bir kelimedir. Ancak anlam bakımından ya da doğrudan Kur’an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Erkek çocukları için seçildiklerinde genellikle yalnız kullanıldığı görülse de yanına alacağı herhangi bir isimle de kullanılabilir.