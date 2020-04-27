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HaberlerCilt Bakımı Haberleri Erkek arkadaşınızın sakalı cildiniz için oldukça zararlı olabilir
27.04.2020 - 08:39 |

Erkek arkadaşınızın sakalı cildiniz için oldukça zararlı olabilir

Partneriniz sakalını sık sık koruyor ve bakım sağlıyor olsa bile, cildinizde akne oluşumuna neden olabilecek bakteriler barındırabilir. Sert yapıdaki tüyler, cildinizi tahriş edebilir. Erkek arkadaşınızı öptükten sonra cildinizin tahriş olmasını veya lekelenmesini istemiyorsanız; aşağıdaki adımları izleyin...

Erkek arkadaşınızın sakalı cildiniz için oldukça zararlı olabilir

Yüzünüzün partnerinin sakalı ile teması cildinizdeki yağ üretiminin artmasına ve akne veya lekelere neden olabilir. 

Erkek arkadaşınız sakalını günlük olarak koruyup yıkasa bile çok fazla bakteri barındırabilir. Cildiniz onunla temas ettiğinde, tahriş olabilir veya leke ve akne oluşumu görülebilir.

İyi cilt bakımı uygulamak, herhangi bir kırılmayı önlemenin en iyi yoludur. Bu partnerinizin sakallarıyla etkileşimleriniz için de geçerlidir.

Cildiniz yağlı olma eğilimindeyse ve erkek arkadaşınızın sakalı işleri daha da kötüleştiriyorsa, yağlı cildin yağ ve bakteri içermemesi için en iyi temizleyiciyi bulmaya çalışın.

Partnerinizin sakal bakımı için kullandığı ürünlerdeki koku veya alkolün cildinizdeki kırılmaları tetiklediğini düşünüyorsanız; ondan koku veya alkolsüz bir ürüne geçmesini isteyin.

Güçlü bir kıl yapısı varsa; sakal yumuşatıcı veya doğal nemlendirici kullanmasını da isteyebilirsiniz.

Erkek arkadaşınızın sakalıyla temasa geçtiğinizde ciltteki kırılmayı önlemenin bir diğer harika yolu; daha sonra cildinizi nemlendirip yatıştırmaktır. Sakinleştirici ve yoğun yapıdaki bir nemlendiricinin çözmeyeceği hiçbir problem yok!

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