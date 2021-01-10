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10.01.2021 - 14:04 |

Erkeklerde Orgazmın Belirtileri Nelerdir? Erkek Orgazmı Hakkında Bilinmeyenler

Orgazm kelimesine ilk kez Antik Yunan döneminde yazılan eserlerde rastlanır. Sözlük anlamı doyuma ulaşmak, zirveye çıkmak olan sözcüğün orijinali Orgasmos'tur. Orgazm kelimesi cinsel birleşmenin ya da mastürbasyonun sonunda yaşanan yoğun hazzı tanımlamak için kullanılır. Erkeklerde ve kadınlarda belirtileri farklıdır. Erkeklerde orgazmın belirtileri nelerdir? Erkek orgazmı hakkında bilinmeyenleri detaylı bir şekilde derledik.

Erkeklerde Orgazmın Belirtileri Nelerdir? Erkek Orgazmı Hakkında Bilinmeyenler
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 Orgazmının sonunda dışarı meni atılır. Çok fazla mastürbasyon yapmak ya da cinsel ilişkiye girmek sperm sayısını ve kalitesini düşürür.

 Erkeklerde Orgazmın Belirtileri Nelerdir?

 Her erkekte orgazmın süresi ve belirtileri farklılık gösterir. Boşalmaya yakın kalp atışları hızlanır ve beyin serotonin hormonu salgılamaya başlar. Bazı erkeklerde titreme ve kasılma görülür. Kasılmanın sonucunda idrar yolundan meni gelir.

 Erkeklerde orgazmın diğer belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 Soluk alış verişlerin hızlanması.

 Vücut sıcaklığının artması.

 Erkek Orgazmı Hakkında Bilinmeyenler

 1- Erkekler uykuları esnasında orgazm olup doyuma ulaşabilirler. Halk arasında ''rüyalanmak'' olarak tanımlanan bu durum erkeklerin %60'ında görülür.

 2- Orgazmdan önce serotonin hormonu ile birlikte oksitosin salgılanır. Hem beyin hem de kalp tarafından üretilip salgılanan bu hormon spermin dışarı atılmasını sağlar.

 3- Cinsel olarak çok fazla uyarılan erkekler çok daha kısa sürede orgazma ulaşabilirler.

 4- Bazı kadınların orgazmı yaklaşık 1 dakika sürerken, erkeklerde bu süre 4 -5 saniye ile sınırlıdır.

 5- Bazı erkeklerde orgazm sonrası asabiyet ve melankolik ruh hali gözlemlenebilir. Bunun nedeni beynin orgazm esnasında normalin çok üstünde mutluluk hormonu salgılamasıdır.

 6- Orgazm esnasında beynin ödül merkezi aktif olarak çalışır.

 7- Hipofiz bezinden endorfin hormonu salgılanır.

 8- Erkekler orgazm olurken beyin kontrol mekanizması olan yanal orbitofrontal korteks tamamen durur.

 9- Orgazm esnasında vücutta birçok değişim yaşanır. En büyük değişimlerden biri de prostatta gerçekleşir. Yapılan klinik araştırmalarda, orgazmın erkeklerde prostat kanseri riskini yarı yarıya düşürdüğü kanıtlandı.

 Erkeklerde Orgazm Olmanın Sağlığa Faydaları

 Orgazm her iki taraf için de mutlu bir birliktelik ve cinsel uyum anlamına gelir. Cinsel ilişki sırasında kadın ve erkeğin doyuma ulaşması bağlılıklarını arttırır. Bu da çok daha uzun süreli bir ilişki yaşamalarının önüne açar.

 Orgazmın sadece ilişkiye değil sağlığa da faydası var. Doyuma ulaşan erkekler büyük bir rahatlama yaşar. Bu da stres ve kaygıyı azaltır. Uyku bozukluklarının önüne geçer ve daha derin uyumanızı sağlar. Orgazmın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bilimsel kanıtlar da mevcut. Uzmanlar haftada en az 1 -2 kez orgazm olunması gerektiğini söylüyor.

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