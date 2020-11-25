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25.11.2020 - 17:40 |

Erkeklere yılbaşı hediyesi ne alınır?

Yeni yılın en güzel yanlarından biri de sevdiklerinize hediye seçme zamanlarıdır. Özellikle erkeklere yılbaşı hediyesi ne alınır, sorusunun cevabını sizin için ele aldık. İşte eşinize, babanıza ya da sevgilinize alabileceğiniz yılbaşı hediyelerini listeledik.

Erkeklere yılbaşı hediyesi ne alınır?
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Yeni yılın en heyecanlı dönemi sevdiklerinize hediye seçtiğiniz zamanlardır. Erkekler, kadınlara yılbaşı hediyesi ne alacağını neredeyse artık bilmektedir. Fakat kadınlar, erkeklere hediye alma konusunda zorlanabilirler. Erkeklere yılbaşı hediyeleri bulamamakta kadınlar çok da haksız sayılmazlar. Çünkü hediye dünyasında varsa yoksa her şey tamamen kadın merkezli hazırlanmıştır. Takılar, aksesuarlar, çantalar, bakım ürünleri, mücevherler, giysiler kısacası her şey bi bir çeşit. Bu konuda bir tık geride olan erkekler ise, maalesef biraz bu işin kıyısında tutulmuş ve onlar için kısıtlı seçeneklerde hediyeler oluşturulmuş. Böyle bir yapı oluşunca da kadınlar için erkeğe klasik hediyeler seçmenin ötesinde yapacak pek bir şey görünmüyor. Bu durum sadece yılbaşı için değil, aslında tüm özel günlerde kadınların yaşadığı bir durum.

Peki, kadınlar bu durumda ne yapmalı? Hayatınızdaki özel erkek için, kaliteli, anlamlı veya orijinal bir yılbaşı hediyesi alabilmeniz için hediye fikirlerini sizinle paylaştık ve erkeğe alınabilecek tüm hediye önerilerini ayrı kategorilerde değerlendirdik. İşte babanıza, eşinize, erkek arkadaşınıza veya sevgilinize alabileceğiniz yılbaşı hediyeleri...

Babaya yılbaşı hediyesi ne alınır?

Biricik kahramanınız olan canınız babaya yılbaşı hediyesi alarak ona bir şeyler yapmak istiyorsanız biraz düşünmenizde fayda var. Karakterine ve kişiliğine uygun en güzel hediyeleri ufak bir araştırmayla bularak bu yılbaşında babanıza en doğru hediyeyi takdim edebilir ve
yeni yıla güzel bir giriş yapabilirsiniz.

Babaya özel yılbaşı hediyesi tavla

Size ilk kez tavla oynamayı öğreten babanıza bu yılbaşında tavla almaya ne dersiniz? Eminiz ki babanızın yıllardır oynadığı bir tavla var zaten ama sizin alacağınız bu tavla tamamen onun adına özel olacak. Artık babanız arkadaşlarıyla ya da sizinle tavla oynarken adına özel tavlasıyla çok gururlanacak ve her onu eline aldığında sizi bıyık altından bir tebessümle anacak.

Babanız için kemer ve cüzdan seti

Eğer babanıza bu yılbaşında daha önce almadığınız bir yılbaşı hediyesi almak istiyorsanız, çok kolaya kaçmadan şık ve özel isimli cüzdan-kemer setini alabilirsiniz.

Babaya espirili "mangalların efendisi" önlüğü

Babaya yılbaşı hediyesi almayı düşünenler için son derece ilginç bir hediye fikri olan bu mutfak önlüğünü mangal yapmayı oldukça seven babalara hediye olarak alabilirsiniz. Yüzüklerin efendisi göndermeli mutfak önlüğü, mangalların efendisi her hafta sonu pikniğe gitmek isteyen babalara özel olarak alınabilecek en güzel hediyelerden birisi olacaktır

Tespih seti

Siz de herkes gibi babaya yılbaşı hediyesi almak istiyorsanız babalarınızın ağırlığına ağırlık katacak olan bu özel tespihi ona hediye olarak alabilirsiniz. Yılbaşında herkes gibi babanızın da mutlu olmaya ihtiyacı varken ona en hoşuna gidecek olan tespihi hediye edebilirsiniz.

 

Erkek arkadaşa, sevgiliye ya da eşinize yılbaşında ne alınır?

Sevgiliniz veya en yakın erkek arkadaşınıza yılbaşında bir hediye almak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Aslında sevgilinize aldığınız hediyeyi, en yakın erkek arkadaşınız da beğenebilir ve böylece ikisine ayrı ayrı hediye almak zorunda kalmazsınız. İşte hem en yakın erkek arkadaşınızı hem de sevgilinizi mutlu edecek yılbaşı hediye fikirleri...

İsme özel kredi kartlık kartvizitlik

Erkeğe yılbaşı hediye seçeneklerinden biri de ona hazırlattığınız özel cüzdandır. Hem taşıması kolay, hem çok şık, hem çok prestijli, hem de erkek için gerçek anlamda bir ihtiyaç olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda erkek cüzdan modasında kredi kartlık ve kartvizitlikler oldukça popüler bir hale geldi. Siz de bu yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da sevgilinize bu hediyeyi tercih edebilirsiniz.

Kişiye özel takıma özel çakmak

Yılbaşı akşamı sevgilinizle ya da eşinizle baş başa yemek yemeyi hayal ediyorsanız, masanızdaki romantik mumları yakacak olan karizmatik çakmak karşınızda duruyor. Kişiye özel taraftarlı çakmak hediye ederek, tüm yıl boyunca cebinde mutlulukla taşıyabileceği bir çakmağa sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Erkeğe yılbaşı hediyesi olarak ufak, ucuz ve şık bir hediye arıyorum diyenler için bu tarz bir hediye uygun olacaktır.

Diğer alabileceğiniz hediyeler

-Piyango bileti
-Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaroid makine
-Sevdiği bir parfüm
-Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlatacak bir kazak
-Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteyle ve
sınırsız dinleyebilmesi için müzik üyeliği
-Oyun tutkunu bir sevgiliniz varsa, oyun aksesuarları alabilirsiniz
-Seyahat bileti hediye edebilirsiniz

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Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

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Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazandığı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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