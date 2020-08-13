Erken menopozda PRP tedavisi

Menopoz için ortalama başlangıç ​​yaşı 51'dir. Bununla birlikte, genetik, hastalık veya tıbbi prosedürler nedeniyle, bazı kadınlar 40 yaşından önce menopoza girer. Ortalama menopoz yaşından önce ortaya çıkan menopoz, "erken" menopoz olarak bilinir.

Erken menopoz belirtileri genellikle doğal menopoza giren kadınların yaşadığı semptomlarla aynıdır. Düzensiz veya kaçırılan periyotlar, normalden daha ağır veya daha hafif dönemler, sıcak basmalarıdır (üst vücuda yayılan ani bir sıcaklık hissi). Bu belirtiler, yumurtalıkların daha az östrojen ürettiğinin ve erken menopozun işaretleridir. Bu belirtilerin dışında vajinal kuruluk (vajina da daha ince ve daha az esnek olabilir), mesane stresi ve mesane kontrolü kaybının kötüleşmesi (inkontinans), suygusal değişiklikler (sinirlilik, ruh hali değişimleri, hafif depresyon), cilt, göz veya ağız kuruluğu, uykusuzluk, cinsel dürtüde azalma görülebilir.

Erken teşhis çok önemli

Erken menopoz tanısı koymak için doktorunuz büyük olasılıkla fiziksel bir muayene yapacak ve hamilelik ve tiroid hastalığı gibi diğer durumları tespit etmek için kan testi isteyecektir. Ayrıca östradiol seviyenizi ölçmek için bir test isteyebilir. Bir östrojen formu olan düşük estradiol seviyeleri, yumurtalıklarınızın başarısız olmaya başladığını gösterebilir. Estradiol seviyeleri 30'un altında olduğunda, menopozda olduğunuzu gösterebilir.

Bununla birlikte, erken menopoz tanısı için kullanılan en önemli test folikül uyarıcı hormonu (FSH) ölçen bir kan testidir. FSH, yumurtalıklarınızın östrojen üretmesine neden olur. Yumurtalıklarınız östrojen üretimini yavaşlattığında, FSH seviyeleriniz artar. FSH seviyeleriniz 40 mIU / mL'nin üzerine çıktığında, genellikle menopozda olduğunuzu gösterir.

Erken menopoz genel sağlığı olumsuz etkiler

Tüm menopozdaki kadınlar gibi, erken menopozdaki kadınlarda da yumurtalıklar hormon üretimini azalttıkça östrojen seviyeleri düşer. Düşük östrojen seviyeleri bir kadının genel sağlığında değişikliklere yol açabilir ve osteoporoz gibi belirli tıbbi durumların riskini artırabilir. Östrojen kaybıyla ilişkili diğer sağlık riskleri arasında kolon ve yumurtalık kanseri, periodontal (diş eti) hastalığı, diş kaybı ve katarakt oluşumu riski artar.

Erken menopozda PRP tedavisi

PRP (Platelet Rich Plazma), erken menopoz tedavisinde kullanılan ameliyatsız bir tedavi yöntemdir. PRP tedavisiyle damardan alınan kan platetten zengin bir plazma haline getirilerek tekrar hastaya enjekte edilir ve bu sayede overlerin aktive olması sağlanır. PRP tedavisinin; doku iyileşmesi, kan artışı ve dokuların çoğalmasında faydalı olduğu bilinmektedir. Erken menopoz döneminde yapılan tüp bebek tedavilerinde, yumurtalıklara yönelik uygulanan PRP tedavisi de gebelik şansının artmasına yardımcı olur.

Doç. Dr. Turgut Aydın