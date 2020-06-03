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03.06.2020 - 17:52 |

Erken ortaya çıkan KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler

Normalde mayıs ayının ortalarında görülmeye başlanan KKKA yani kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bu yıl daha erken ortaya çıktı. Bazı hastalarda ölümcül olabilen hastalığa karşı ise yapılacak en güzel şey ise korunmak. KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemleri, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğretim Üyesi Zafer Parlak açıkladı

Erken ortaya çıkan KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bazı hastalarda ölümcül olabiliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, "Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var" dedi.

Nisan ayında KKKA hastalığı şüphesiyle başvuranlar oldu

Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 44 kişi başvurdu. Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.

Parlak, AA muhabirine, KKKA'nın keneler tarafından taşınan virüs nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

Kene ısırdıktan kaç gün sonra KKKA hastalığı ortaya çıkıyor?

Kenenin insanı ısırmasının ardından 3 ila 9 günde KKKA hastalığının ortaya çıktığını anlatan Parlak "KKKA, bazı hastalarda ölümcül olabiliyor. Bu nedenle ihmal edilecek tarafı yor. KKKA hastalığına karşı son zamanlarda vatandaşlarımızda ne yazık ki bir duyarsızlık oluşmuş durumda. Bu konuda çok dikkatli olunmalı" diye konuştu.

Erken ortaya çıkan KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler

Bu yıl KKKA hastalığının önceki senelere göre erken başladığını dile getiren Parlak, şöyle devam etti:

"Hastanemizde bu yıl 30'un üzerinde hastamız yatarak tedavi gördü. Halen klinikte yatmakta olan 11 hastamız var. Durumu çok ağır seyreden bir hastamız yoğun bakım ünitesinde vefat etti. KKKA'da genel olarak belirlenen ölüm oranı yüzde 5 civarında. Hastanemizde ise bu oran yüzde 1,5 civarında."

Keneden korunmak için ne yapmalı?

Tokat'ta geçen yıl da 2 hastanın KKKA'dan hayatını kaybettiğini belirten Parlak, "KKKA hastalığında en önemli nokta korunmak. Bu yıl gelen vakalar, kırsal kesimde çiftçilik ve hayvancılık işlerinde çalışan hastalar. KKKA'dan korunmak için tarlada çalışmaya çıkan vatandaşlarımız açık renkli kıyafetler giysin, kenenin içeri sızabileceği kıyafetleri tercih etmesin. Çoraplarını da pantolonlarının üzerine geçirsinler, mümkünse çizme giysinler" ifadelerini kullandı.

KKKA hastalığı etkisini ne zaman kaybediyor?

Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, KKKA'nın genellikle ağustos ile eylül başlarında etkisini yitirdiğini kaydetti.

 

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