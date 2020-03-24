Estradiol Nedir? Estradiol Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Estradiol vücutta bulunan homojen hormonunun bir formudur. İnsan vücudundaki yumurtalıklar, göğüsler ve adrenal bezler estradiol üretmektedir. Estradiol testleri kandaki estradiol hormonunun düzeyini ölçmektedir. Kadınlarda da hamilelik sırasında plasenta estradiol yapmaktadır.



Estradiol nedir?



Estradiol kadınların bedenlerindeki yağların dağılımlarını kontrol etmektedir. Bunun dışında eklem ve kemik sağlığı için de çok önemli bir testtir. Estradiol sadece kadınlarda bulunmaz. Erkeklerde de bulunan bir hormondur. Erkeklerde ise adrenal bezler ve testisler estradiol üretir. Fakat kadınlardaki seviyelerinden daha düşüktür. Estradiol tüp bebek tedavisinde erkeklerin sperm hücrelerinin zarar görmesini engellemek için kullanılır.



Kadın veya erkeklerde cinsel organlar normal düzeyde gelişemez ise doktorlar tarafından estradiol testi istenir. Normal düzeyden daha fazla olan estradiol seviyesi ergenlik döneminin daha erken yaşlarda meydana geldiğini göstermektedir. Bu duruma ise erken ergenlik adı verilmektedir. Bunun dışında daha düşük bir estradiol seviyesi var ise ergenliğin geç geldiği anlamına gelmektedir.



Doktorlar adet düzensizliklerinde, yüksek oranda vajinal kanamalarda, kısırlık durumlarında, karında şişkinlik oluşması durumunda, alt karın bölgesi ağrılarında, kilo kaybı ve sık idrara çıkma durumlarında estradiol testi isteyebilir. Bunun dışında hamileler arasından infertilite tedavisi gören bayanlardan da estradiol testi istenmektedir. Sadece estradiol testi ile tanı koymak çok zordur. Bu test sadece daha fazla tetkik gerekip gerekmediğini belirlemede yardımcı olmaktadır.



Estradiol Testi Kaç Olmalı?



Estradiol testleri normal düzeyleri kişiden kişiye göre değişir. Bu değişkenliği yaş ve cinsiyet belirlemektedir. Doğurganlık yaşındaki kadınlar için estradiol testi 30-400 PG/ML aralığında olmalıdır. Menopoz sonrası kadınlar için estradiol testi 0-30 PG/ML aralığında olmalıdır. Erkekler için estradiol testi 10-50 PG/ML aralığında olmalıdır. Son olarak çocuklar için estradiol testi < 10 PG/ML olmalıdır.



Normal değerler bazı laboratuvarlara göre değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi bazı laboratuvarlarda farklı ölçümler ve örnekler kullanılmaktadır.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Estradiol yüksekliğinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Bunlarda insan vücudunda bazı problemleri beraberinde getirir. Estradiol yüksekliği nedenleri aşağıda belirtilmiştir.



- Ergen ergenlik

- Yumurtalık veya testislerde var olan tümörler

- Böbrek üstü bezlerindeki tümörler

Meme kanseri

- Erkeklerde oluşan meme büyümesi

- Hipertiroidi

- Gebelik

-Ciddi karaciğer hastalıkları ve siroz

Estradiol düşüklüğü ise genel olarak yumurtalıkların düzenli çalışmaması anlamına gelmektedir. Normal seviyeden daha düşük estradiol hormon seviyesinin nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Menopoz

- Turner sendromu

- Erken menapoz

- Polikistik over sendromu

- Hipofiz bezinin az çalışması

- Yumurtalıklar veya testislerin yeteri miktarda hormon üretmemesi

- Geç ergenlik