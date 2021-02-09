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09.02.2021 - 04:22 |

Etil Alkol Nedir, Nerelerde Kullanılır? Etil Akolün Zararları Nelerdir?

Etil alkol %98 alkol oranına sahip saf alkollerden bir tanesidir. Piyasa içinde yer alan ticari alkollerin birçoğu etil alkolün fermantasyonları ve işlenmesi ile elde edilmektedir. Aynı zamanda temizlik ürünleri içinde ve dezenfekte edilmek için kullanılmaktadır. Etil alkolün vücuda zararları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Etil Alkol Nedir, Nerelerde Kullanılır? Etil Akolün Zararları Nelerdir?
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Etil alkol saf halde bulunan ve seyreltilerek kullanılan en yaygın alkol türleri arasında bulunmaktadır. Farklı işlemler sonrasında birçok ürün üretilmektedir.

Etil Alkol Nedir?

Yüksek oranlı alkoller arasında bulunmakta olan etil alkol %98 alkol oranına sahiptir. Seyreltilmesi sonrasında temizlik ürünleri ve içilmek üzerine içki türleri tüketilmektedir. Ancak kullanımı ve bilgisi olmayanlar için tehlikeli maddeler arasında yer almaktadır.

Ticari maksatlı içki türleri ve temizlik ürünlerin hammaddesi olan ürün, saf hali ile kullanılmamaktadır. Piyasada işlenmesi sonrasında alkol türleri ve temizlik ürünleri üretilmektedir. Bu aşamada alkolün zararlarının azaltılması için belli kimyasal tepkimeler uygulanmaktadır.

Etil Alkol Nerelerde Kullanılır?

Etil alkolün kullanım alanları oldukça geniş olmaktadır. Başlıca olanları arasında tüketilebilir alkol ürünleri ve temizlik ürünleri bulunmaktadır. Bu konu da etil alkol nedir sorusunun cevabı, yüksek oranlı alkollerden bir tanesi olmasıdır.

Saf hali ile kullanımı bulunmamaktadır. Ancak doğal yollar ile üretilmekte olan ve seyreltilmesi, işlenmesi ardından alkol ürünleri ve temizlik ürünleri yapılmaktadır. Etil alkoller saf hali ile satılmaktadır ve kullanımına denge getirilmiş ürünler arasındadır.

Etil Alkolün Zararları Nelerdir?

Etil alkol, içki olarak kullanılması halinde karaciğerlere hasar verebilmektedir. Saf hali ile kullanılması ölümlere ve körlüklere sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte metil alkol ve etil alkol benzer kimyasal yapılara sahiptir.

Etil alkol tüketim amacı ile kullanılmasına rağmen metil alkol kullanılamaz. Bu nedenle etil alkollerin satışına düzenleme getirilmiştir. Bu alanda kendi içkisini yapmak isteyenler için kullanıma düzenleme getirilmiştir.

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