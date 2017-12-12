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12.12.2017 - 09:53 |

Evcil tavşanla arkadaşlık kurmak için nasıl davranmalı?

Tavşanlar pamuk gibi tüyleriyle evlerde de sevilip bakılan bir hayvan. Fakat oldukça hassas bir ev dostu olduklarını söylemek lazım. Peki evcil tavşanınızla arkadaşlık kurmak için nasıl davranmalı, nelere dikkat etmelisiniz?

Evcil tavşanla arkadaşlık kurmak için nasıl davranmalı?
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1. Gözünüz üzerinde olsun

-Tavşanınızı evinize ilk getirdiğinizde, çevreyle olan etkileşimini izleyin. Tuvaletini yapmak için nereyi kullandığına, evdeki diğer insanlara nasıl tepki gösterdiğine, oyuncaklarla oynayıp oynamadığına ve onu koyduğunuz odada nasıl tepki verdiğine dikkat edin.
- Eğer bir köşede öylece bir süre kalırsa endişelenmeyin. Çevreye uyum sağlamak için etrafı kurcalayabilir, bu durumda pek müdahalede bulunmamalısınız.
- İlk birkaç gün boyunca, onu kafesinde tutun. Her gün, yanına oturup onu tedirgin etmeyecek şekilde onunla konuşun.

2. Kafesinden çıkarın

-Tavşanınız size alışmış gibi görünmeye başlamışsa, kafesinin bulunduğu odanın kapılarının kapalı olduğundan emin olduktan sonra kafesinin kapağını açın. Onu tutarak dışarı çıkarmaya sakın çalışmayın, bırakın kendi başına çıksın.
- Siz de bu sırada odada bir yerde bir şeyler okumak, yazı yazmak gibi onu ürkütmeyecek şeyler yapabilirsiniz.
- Biraz meraklı bir tavırla size yaklaştığı durumlarda ona vermek için yakınınızda sebze bulundurabilirsiniz.

3. Sizinle etkileşime geçmesine müsaade edin

-Tavşanınız bir kez kafesinden çıktığında, bırakın odada istediği şekilde hoplayıp zıplasın. Onun size gelmesi için uğraşmayın ve siz de kendi yerinizi sürekli değiştirmeyin. En sonunda, tavşanınızın ilgisi size yönelecektir. Bu durumda sizi koklamasına izin verin. Sonrasında ona bir parça sebze vererek onun arkadaşı olabileceğinizi gösterin.

4. Bırakın tavşanınız kendi istediği zaman yanınıza gelsin

- Ona uzattığınız sebzeyi elinizden yemeye yanaşmıyorsa, elinizdekini yere bırakıp uzaklaşın.
- Belki bir küçük aradan sonra yemeğe başladığı vakit, ona biraz daha sebze sunabilirsiniz. Böylece elinizdekileri yemeye başladıkça, onunla sakin bir şekilde hareketlerinizi sınırlandırarak konuşmaya başlayın.

5. Başından sevin

-Yanınıza yaklaşıp ona uzattıklarınızı yemeğe başladığı vakit, başından onu yavaşça sevmeye başlayın. Eğer hareketsiz kalıp başını yere doğru indirirse, okşamaya devam edin. Eğer korkup kaçarsa, sevmeyi bırakın. Sessizce odada durmaya devam edin. Ona tekrar yaklaşmak için sabırlı bir şekilde onun size yaklaşmasını beklemelisiniz.
-Eğer sizi ısırırsa, yüksek sesle canınızın yandığını ifade etmelisiniz. Böylece sizin canınızı yaktığını anlamış olacak.

6. Çabuk vazgeçmeyin

-Zor anlar yaşanabilse de denemeye devam etmelisiniz. Tavşanınıza arada bir parça sebze verin bazen de onu tamamen yok sayın. Eğer size yaklaşırsa, onu beslemeye devam edin.
-Bunları gün içerisinde birkaç kez tavşanınızla bir bağ kurana kadar denemekten vazgeçmeyin.

 

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