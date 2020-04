Evde kahkül nasıl kesilir?

Yoğun ve değişen bir yaşam tarzın her zaman ve her durumda iki haftada bir kuaföre randevularına imkan vermiyor. Bu nedenle, evdeyken kendi kahküllerinizi düzeltmek için neler yapabileceğinizi sizin için araştırdık.

Uygun araçlara yatırım yapın

Evde kullandığınız mutfak ya da keskinliğini yitirmiş makaslar maalesef saçlarınızı kesmek için ideal seçimler değil. Saçınızı yanlış bir makasla kestiğinizde, uçları kırılıp bölünebilir. Bu da kesinlikle kahkül görüntüsüne uygun bir bitiş değildir.









Her zaman, her zaman kuru saçlar!



Eğer temiz ve net bitişler istiyorsanız kahküller her zaman saçlarınız kuruyken kesilmelidir. Islak saçlar gerilir ve genişler. Bu neden ile farkında olmadan onları istediğinizden daha kısa bir şekilde kesmiş olabilirsiniz.



Saçınızı doğal şeklindeyken kesin

Eğer kahküllerinizi düz kullanmayı planlıyorsanız; saçlarınızı düzleştirilmiş hali ile kesebilirsiniz. Ancak kıvırcık ve doğal saçlarınızı kullanmaya devam edecekseniz; saçlarınızın şeklini hiç bozmadan, belirlediğiniz uzunlukta kahküllerinizi kesmelisiniz.

Yüz şeklinizi düşünün



Uzun yüzler genellikle tam kahkül veya derin perçem parçalarını kullanmak için ideal yüzlerdir. Kahkülsüz, uzun saçlı ve uzun yapıdaki yüzler; aşağı doğru çekilmiş ve cansız görünecektir.



Öte yandan, yuvarlak yüz şekilleri; yuvarlaklığı vurgulayabilecek sert bir kahkül ile görünümünü dengeler.



Birinci Adım: Bir tarak kullanarak ön kısmı kesin. Ardından, merkezde üçgen bir bölüm oluşturun. Üçgenin zirvesi, kafanızın doğal olarak ileri doğru gitmeye başladığı yer olmalı. Üçgenin taban köşeleri ise kaş kemerlerinin hemen üstünde olmalıdır.



İkinci Adım: Ardından, üçgen bölümü toplayarak öne ve dışa doğru tarayın.



Üçüncü Adım: Daha yumuşak bir etki yaratmak için nokta kesme tekniği kullanarak kahküllerinizin uçlarına müdahale edin.