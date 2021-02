Evde Siyah Nokta Temizleyici Yöntemler Nelerdir? Siyah Noktalar Nasıl Geçer?

Siyah noktalar neredeyse herkesin cilt problemlerinden biridir. Her yaş grubunda ve her cilt tipinde siyah nokta problemi görülebilmektedir. Görünüm olarak rahatsızlık vermesinin dışında siyah noktalar cildin gözeneklerini kapatarak cildimizin nefes almasını önler ve bu da başka cilt problemlerine kapı aralar. Bu yüzden siyah noktaları es geçmeden temizlemeli ve siyah nokta problemlerini yok etmeliyiz.



Evde Siyah Nokta Temizleyici Yöntemler Nelerdir?



Siyah noktaları evimizde bulunan doğal malzemeler ile de yok edebiliriz. Evde yapılan en genel siyah nokta temizleme yöntemi şüphesiz ki buhar banyosudur. Sıcak su ve bir adet yüz havlusu bu yöntem için yeterli olacaktır. Bir kaseye sıcak su koyularak yüz kaseye doğru eğilir ve baş bir havlu yardımı ile kapatılır. Bunun nedeni ise dışardan hava gelmesini önlemek ve buharın yüzümüze iyice işlemesidir. Bu yöntem ile gözenekler iyice açılır ve siyah noktaları temizlemek çok basit bir hal alır.



Bir diğer en bilinen yöntem ise siyah nokta bulunan bölgeye diş macunu sürmektir. Diş macunu sürülerek bir süre beklenir ve daha sonra ılık su yardımı ile diş macunu ciltten çıkarılır. Bu yöntem de siyah noktaları temizlemek için yardımcı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise kullanılan diş macunu mentollü olmamalıdır, mentollü diş macunu cildi tahriş ederek yakabilir.



Siyah nokta bantlarına alternatif bir diğer yöntem ise yumurta akı ile yapılan maskedir. Yumurta akı önce çırpıcı ile çırpılır daha sonra siyah nokta olan bölgeye bu yumurta akı sürülür. Daha sonra sürülen bölgenin üzerine havlu peçete yapıştırılarak kuruması beklenir. Yumurta akı bu şekilde kuruduktan sonra aynı siyah nokta bantlarında olduğu gibi ciltten nazikçe çekilir. Ve bant işlevi gören bu maske ile siyah noktalar ciltten çıkarılır.



Siyah Noktalar Nasıl Geçer?



Siyah noktaların geçmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Evde yapılan doğal yöntemler de vardır, güzellik merkezlerinde bazı makinalar ile yapılan temizleme yöntemleri de vardır. Veya çoğu kişi tarafından bilinen ve kullanılan siyah nokta bantları baya popüler ve pratik bir seçenektir. Birçok siyah nokta temizleyici yöntem içinden size uygun olanını seçip düzenli bir şekilde uygulamalısınız.



Siyah Nokta Oluşmaması İçin Ne yapmalıyız?



Siyah noktalar gözeneklerin kir ile dolması ve tıkanması sonucu oluşan bir cilt problemidir. Birçok cilt problemine de zemin hazırlar. Sivilce ve akne oluşumunu destekler. Bu yüzden siyah nokta temizliği önemli bir cilt bakım rutini olmalıdır. Siyah nokta oluşumun temelinde cildin kirden ve tozlardan iyi arındırılamaması yatar. Cilt iyi temizlenmeyince gözenekler tıkanır ve siyah noktalar baş gösterir.



Cildi Temizlerken Nelere Dikkat Edilmeli?



Cilt temizliği sadece makyaj yapılan günlerde değil her gün düzenli olarak yapılmalıdır. Dışarıya çıktığımızda veya evdeyken havadan gelen tozlar cildimize yapışırlar. O yüzden her gün cilde uygun bir temizleme yöntemi seçilerek cilt temizliği yapılmalıdır. Cilt temizliği yapılan ürünler de gözenekleri tıkayarak siyah nokta oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle kullanılan ürünlerin de cilt tipine uygun yapıda ve içerisinde cilde zararlı bileşen bulundurmayan markalardan tercih edilmesi gerekir.