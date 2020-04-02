Evde tırnak bakımı: Kalıcı ojeden nasıl kurtulursunuz?

Gerçek şu ki, evde tırnak bakımı aslında oldukça zor. Adım adım size yol gösterecek bir uzman olmadan, tırnaklarınıza zarar verme olasılığınız oldukça fazla.

Tırnak yapısı birçok katmandan oluşuyor. Ancak kalıcı ojeyi, tırnağınızdan soyarak çıkarmaya çalışırsanız; tırnağınızın yapısını inceltebilir ve hasar görmesine neden olabilirsiniz. Yarattığınız hasarın etkilerinden kurtulmak yaklaşık üç ay sürebilir.

Törpüleyin



Tırnaklarınızın yüzeyini törpüleyerek kalıcı ojenizi çıkarma işlemine başlayın. 'Buff' törpülerden yararlanarak; ojenin cilalı ve parlak kısmından kurtulun.

Aseton



Pamuklara aseton sürerek tırnaklarınızı tek tek bu pamuklar ile kaplayın. Bu tırnaklarınızı daha fazla asetona maruz bırakacak bir yöntem olduğundan, kalıcı oje çıkarmada etkili bir rol oynayacak.



Alüminyum folyo



Yerleştirdiğiniz pamukların üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. 5 dakika kadar bu şekilde bekleyin. 5 dakika sonra ojeyi tırnaklarınızın üzerinden yavaşça ovalayarak çıkarın.



Tırnaklarınızın üzerinde kalan küçük parçalar için ise sivri uçlu bir manikür aleti kullanabilirsiniz. Bu alet yardımıyla tırnaklarınızın kenarlarından kalan ojeleri kazımayı deneyin. Ancak bu işlemi tırnağınıza zarar vermeden yapmaya özen gösterin.



Son olarak çıkarma işlemini tamamladıktan sonra mutlaka besleyici bir krem ya da serum ile el ve tırnaklarınızı nemlendirip; güçlendirin.