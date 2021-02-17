Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir? Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Özellikle günümüzde yaşanan pandemi sebebiyle pek çok insan günün büyük bir çoğunluğu evinde geçiriyor. Bu sebepten dolayı istediği gibi spor yapamayan kişiler birtakım sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kan dolaşımını hızlandırmak, kasların zinde kalmasını sağlamak, kireçlenmeyi önlemek gibi birçok durum için mutlaka farklı egzersizler öğrenilmelidir.

Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir?

Özellikle evde kolayca uygulanabilecek birçok değişik egzersiz bulunur. Bu egzersizler baş bölgesinden ayak parmaklarına kadar çalıştırma imkanı sağlayacak seçenekler sağlamaktadır. Gün içerisinde yarım saat veya bir saat ayırmak suretiyle, farklı tekrarlar üzerinden her birey kendi vücut yapısına uygun şekilde bu egzersizleri değerlendirebilir.

- Mekik egzersizleri

- Duvarda squat egzersizi

- Black kick egzersizi

- Karın bölgesi egzersizleri

- Kalça bölgesini çalıştıran egzersizler

- Esneme temelli boyun egzersizleri, kas hareketleri ve boyun kası geliştirme egzersizleri

- Plank hareketi

- Bird-dog

- Step-ups

Bütün bu egzersizler evde rahatlıkla yapılabilir ve vücudun daha esnek bir hale gelmesine fırsat verilebilir.

Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Egzersizleri yaparken elbette hangisinin ne işe yaradığını bilmek önemlidir. Böylece vücudun hangi bölgede çalıştırılmak isteniyor ise, öncelikle o hareketten başlamak mümkün Hale gelebilmektedir.

- Örneğin mekik egzersizleri karın bölgesinde ve çevresini daha sıcak hale getirmektedir. Bu konuda tam mekik ya da yarım mekik üzerinden, aynı zamanda basen ve kalça kısmındaki yağlardan kurtulmak mümkün.

- Özellikle plank hareketi sabit kalarak yapılması ile beraber; karın, göğüs ve kol kısımlarının daha sıkılaşmasına imkan verir.

- Kalça bölgesi için egzersizler adından da anlaşılacağı üzere kalçaların daha sık hale gelmesine fırsat vermektedir. Hem yerde oturarak hem de ayakta yapılabilecek hareketlerdir.

- Bird-dog hareketi özellikle bel ile beraber vücudun üst kısmını çalıştırma noktasında oldukça etkilidir.

- Kalça ve üst arka bacaklar ile beraber ön bacakları çalıştırabilmek için ise step-ups herkes değerlendirilir.

Bu hareketleri gün içerisinde sıralı şekilde yarım saat veya bir saat içerisinde yapmak oldukça kolaydır. Kısa süre içerisinde vücudun çok daha iyi şekil almasına ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olma şansına erişmek mümkün.

Egzersiz Hareketlerin Önemi Nedir?

Egzersiz hareketleri öncelikle sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Hareketsiz bir yaşam aşırı kilo almak ve yağlanma gibi durumları yaratır. Bu da kan akışını önemli oranda yavaşlatırken aynı zamanda organların yağlanmasına ve zarar görmesine neden olur. Diğer yandan kireçlenme, daha erken yaşlanma ve kuvvetsiz kalma gibi durumlar önüne çıkar.

Psikolojik açıdan da negatif düşüncelerin gelmesi neden olur. Bütün bunların gerçekleşmemesi ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için, egzersiz hareketleri gün içerisinde düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun dışında ayrıca estetik ve güzel bir görünüm elde edebilmek için egzersiz hareketleri oldukça önemlidir.

Beslenme ve Egzersiz Hareketleri

Sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilmek için egzersiz hareketleri tek başına yeterli olmaz. Bunun yanında sağlıklı bir beslenme büyük öneme sahiptir. Doğru besin kaynakları dengeli ve düzenli bir şekilde tüketilirken, mutlaka Vücut kitle indeksine uygun diyet yapılmalıdır.