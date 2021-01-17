17.01.2021 - 23:13 |
Evde yapabileceğiniz leke açıcı maske tarifi
Son günlerde etkisini tam anlamıyla hissettirmeye başlayan soğuk havalar nedeniyle birçok insanda cilt sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, evde uygulayabileceğiniz leke açıcı maske tarifi paylaştı.
Farklı sebeplerden dolayı cildin çeşitli bölgelerinde koyu lekeler ve kararmalar görülebiliyor. Cilt lekelerinden ve izlerden kurtulmak için farklı yöntemler olsa da evde uygulayabileceğiniz pratik bir tarif ile onları cildinizden silip atabilirsiniz.
İşte leke açıcı maske tarifi...
Malzemeler
1 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası
1 çay kaşığı taze limon suyu
Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika kadar problem yaşadığınız bölgeye uygulayın.
Alerji ya da tahriş görülürse kullanmayı bırakın.
En iyi sonuçları elde etmek için rutininize sadık kalın.