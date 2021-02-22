Evlilik Danışmanı Nedir, Ne İş Yapar? İlişki Ve Evlilik Danışmanına Neden Gidilir?

Evliliklerin içyapısını sadece yaşayan kişiler bilebilir. Dışarıdan bir evliliğin yapısını çözmek mümkün değildir.

Evlilik Danışmanı Nedir?

Evlilik danışmanı konusunda uzman olan kişilerdir ve çiftlere psikolojik danışmanlık yaparlar. Bu aşamada taraf değildirler, her iki tarafı dinleyerek kişilerin kendi çözümlerini bulmaları konusunda yol gösterirler. Evlilik danışmanı yargılamaz, ayıplamaz, bir konuda diretmez. Kişileri anlamaya ve tıkanan noktayı bulmaya destek olur.

Amaç kadın erkek arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine oturtmaktır. Tabi ki her sorunun hemen çözülmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu konuda destek alınabilmesi için iki tarafında bu terapiye açık olması gerekir. Bu durum eşlerin birlikte çözecekleri bir konudur. Yapılan görüşmelerin sonucu iki tarafın karakteri bir anda değişmeyecektir. Çünkü karakter zaman içerisinde oturan bir yapıdır.

Evlilik Danışmanı Ne İş Yapar?

İlişkilerde evlilik terapisinden sonuç almak isteniyorsa, iki tarafında bu konuya karşı açık olması gerekir. Ayrıca terapiye birlikte katılmak olumlu sonuç verir. Amaç birbirini değiştirmek değil, birbirini anlamaktır. Ayrıca saygı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Evlilik iki kişinin hayatı paylaşmasıdır ama birbirlerinin hayat alanlarını daraltmak değildir. Bu anlayışı terapi ile kazanmak önemlidir. Evlilik danışmanı ilişkideki problemleri anlamaya ve çözmeye çalışır. Yürümeme noktasına gelen evliliklerinde durumunu değerlendirir.

İlişki Ve Evlilik Danışmanına Neden Gidilir?

Kişiler ilişkileri ile ilgili gereğinden fazla karamsar düşündüklerinde

Evlilikte cinsel sorunlar yaşanmaya başladığında

Eşlerin hiçbir ortak eğlencesi ve paylaşımı olmadığında

Hiçbir zevkleri birbirine uymadığı noktada

Şiddet, aldatma, iletişim sorunları, tartışma yaşandığında

İletişim sorunları arttığında

Kişiler evden ve ilişkiden keyif almamaya başladığında

Eşler birbirlerine saygısız bir şekilde davranmaya başladıklarında

Eşler karşı tarafın kendisine değer vermediğini düşünmeye başladığında

Taraflardan biri duygusal olarak çöküntü yaşamaya başladığında

Evlilik Danışmanlığı Uygulama

Evlilikteki sorun ve bu sorunun kaynağı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Terapi bunu anlamaya çalışmakla başlayacaktır. Daha sonra çiftlerin terapiste açılması ve anlatması gerekir. Anlatırken insanlar kendi çözümlerini bile bulabilirler. Terapi sırasında hangi problemin ağırlıklı olduğu anlaşılmaya çalışılır. Terapi süresi belirlenir. Seansların birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yapılacağına karar verilir.