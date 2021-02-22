Evlilik Danışmanı Nedir, Ne İş Yapar? İlişki Ve Evlilik Danışmanına Neden Gidilir?
Her evlilikte ve ilişkide sorunlar yaşanabilir. Önemli olan bu sorunların nasıl aşılacağını bilmektir. Sorunların üstesinden gelinemediğinde ise ilişkiler çıkmaza girebilir. Evde huzur ortamı kalmadığında, eşler birbirini anlamadığında evlilik sorun haline gelir. İlişkilerde iletişim ve iletişim şekli önemlidir. Önyargılar, saygısız davranışlar evliliğe zarar verecektir. Bir noktada profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabilir. İşte, tüm detaylar.
Evliliklerin içyapısını sadece yaşayan kişiler bilebilir. Dışarıdan bir evliliğin yapısını çözmek mümkün değildir.
Evlilik Danışmanı Nedir?
Evlilik danışmanı konusunda uzman olan kişilerdir ve çiftlere psikolojik danışmanlık yaparlar. Bu aşamada taraf değildirler, her iki tarafı dinleyerek kişilerin kendi çözümlerini bulmaları konusunda yol gösterirler. Evlilik danışmanı yargılamaz, ayıplamaz, bir konuda diretmez. Kişileri anlamaya ve tıkanan noktayı bulmaya destek olur.
Amaç kadın erkek arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine oturtmaktır. Tabi ki her sorunun hemen çözülmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu konuda destek alınabilmesi için iki tarafında bu terapiye açık olması gerekir. Bu durum eşlerin birlikte çözecekleri bir konudur. Yapılan görüşmelerin sonucu iki tarafın karakteri bir anda değişmeyecektir. Çünkü karakter zaman içerisinde oturan bir yapıdır.
Evlilik Danışmanı Ne İş Yapar?
İlişkilerde evlilik terapisinden sonuç almak isteniyorsa, iki tarafında bu konuya karşı açık olması gerekir. Ayrıca terapiye birlikte katılmak olumlu sonuç verir. Amaç birbirini değiştirmek değil, birbirini anlamaktır. Ayrıca saygı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Evlilik iki kişinin hayatı paylaşmasıdır ama birbirlerinin hayat alanlarını daraltmak değildir. Bu anlayışı terapi ile kazanmak önemlidir. Evlilik danışmanı ilişkideki problemleri anlamaya ve çözmeye çalışır. Yürümeme noktasına gelen evliliklerinde durumunu değerlendirir.
İlişki Ve Evlilik Danışmanına Neden Gidilir?
Kişiler ilişkileri ile ilgili gereğinden fazla karamsar düşündüklerinde
Evlilikte cinsel sorunlar yaşanmaya başladığında
Eşlerin hiçbir ortak eğlencesi ve paylaşımı olmadığında
Hiçbir zevkleri birbirine uymadığı noktada
Şiddet, aldatma, iletişim sorunları, tartışma yaşandığında
İletişim sorunları arttığında
Kişiler evden ve ilişkiden keyif almamaya başladığında
Eşler birbirlerine saygısız bir şekilde davranmaya başladıklarında
Eşler karşı tarafın kendisine değer vermediğini düşünmeye başladığında
Taraflardan biri duygusal olarak çöküntü yaşamaya başladığında
Evlilik Danışmanlığı Uygulama
Evlilikteki sorun ve bu sorunun kaynağı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Terapi bunu anlamaya çalışmakla başlayacaktır. Daha sonra çiftlerin terapiste açılması ve anlatması gerekir. Anlatırken insanlar kendi çözümlerini bile bulabilirler. Terapi sırasında hangi problemin ağırlıklı olduğu anlaşılmaya çalışılır. Terapi süresi belirlenir. Seansların birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yapılacağına karar verilir.