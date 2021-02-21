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21.02.2021 - 17:01 |

Evlilik Ve Aile Terapisti Kimdir? Evlilik Terapisti Hangi Problemleri İrdeler?

Farklı kültürde ve çevrede yetişmiş iki kişinin hayatı paylaşması her zaman çok kolay olmayabilir. Evlilik güzel ve önemli bir kurumdur. Her çift zaman zaman sorun yaşayabilirler. Bu sorunları kendi aralarında çözemiyorlarsa, sorun psikolojik olarak yapılarını etkiliyorsa, destek almak gerekebilir. Bu konuda uzman olan kişilerden evlilik terapisi almak doğru olabilir. Terapiye çiftlerin beraber gitmesi, sonuç alınması adına önemlidir. İşte, tüm detaylar.

Evlilik Ve Aile Terapisti Kimdir? Evlilik Terapisti Hangi Problemleri İrdeler?
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 Terapistten yardım almak için çok büyük sorunların yaşanmasını beklemeye de gerek yoktur. Bazen yaşanan ufak sorunlarda terapiste başvurmak, konunun büyümesine engel olabilir.

 Evlilik ve Aile Terapisti Kimdir?

 Her evlilikte sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar olabilir. İnsanın olduğu her yerde iletişim sorunları kaçınılmazdır. İnsan yeri gelir, beraber büyüdüğü anne babası ile bile anlaşmazlık yaşayabilir. Ama önemli olan sorun teşkil eden noktayı bulabilmektir. Tartışmaların seviyesini doğru ayarlayabilmek ve kırıcı olmadan sorun çözmeye odaklanmak gerekir. Evlilik terapisinde ana sorunun ne olduğu anlaşılmaya çalışılır.

 Genellikle çiftler, sorun yaşadıklarında birbirlerini suçlama eğilimi gösterirler. Hep bir taraf diğer tarafın hatalı olduğunu savunur. İlişkileri düzeltmek için sorunun kaynağına ve çözüme odaklanmak gerekir. Bunun içinde çiftleri dışarıdan, tarafsız olarak gözlemleyecek bir uzmana ihtiyaç vardır. Bu uzmanda evlilik terapisti olacaktır.

 Evliliklerde yaşanan en büyük sorun, herkesin karşı tarafı değiştirmeye çalışmasından kaynaklanır. Oysa kimse kimseyi değiştirme gücüne sahip değildir. Ancak kişi kendi isterse değişebilir. İnsanları etkileyebiliriz ama bunun yolu da kavga veya hakaret etmek değildir. Farklılıkları anlamak ve kabul etmek yaşamı kolaylaştıran bir noktadır. Herkes birbirinden bir şey öğrenebilir.

 Tartışmaların arttığı, huzurun kalmadığı ortamlarda, saygıda zarar görmeye başlar. Bu noktaya gelindiği zaman bir terapist ilişkileri onarabilir. Amaç sorunlara farklı açılardan bakabilmeyi öğrenmekten geçer. Evliliklerde bazen sorunun içinden çıkılamaz ve yakınları da insana destek veremez. Bu nokta, uzman bir kişinin desteğinin olması gereken noktadır.

 Evlilik Terapisti Hangi Problemleri İrdeler?

 Bazen sırf evliliği daha sağlam temeller üzerine oturtmak için bile evlilik danışmanına başvurulabilir. Terapiste başvuran kişiler, evliliklerini sürdürme isteğine de sahip olmalıdır. Evlilik terapistine çeşitli problemlerle gidilebilir. Bu problemler şunlardır;

İletişim kopukluğu yaşanması

Çiftler arasında yaşanan cinsel sorunlar

Eşlerden birinin bazı kötü alışkanlıklarının olması (Alkol, kumar)

Eşlerin bazı zevklerinin birbirine uymaması veya ortak olmaması

Çok fazla kavga ve tartışma yaşanması

Eşlerden birinin diğerinin hayatına fazla müdahale etmesi veya kıskanması

Karşılıklı saygısız davranışların yaşanması

Fikir birliğine varmakta zorlanmak

Çocuklar ve onların gelişimi konusunda uyuşmazlık

Evlilik terapisini alacak çiftlerin birlikte terapiye katılması olumlu sonuç almak adına önemlidir. Seanslar ise terapist tarafından belirtilecektir.

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