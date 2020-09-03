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03.09.2020 - 15:14 |

Eylül ayının enerjisi hepimizi etkiliyor

Sararan yapraklar ve yazın bittiğini haber veren sonbaharın habercisi Eylül ayı geldi. Numerolojik olarak eylül ayı dünyaya ve Türkiye’ye nasıl bir etki yapacak bununla ilgili Zohara ekibi olarak bir analiz yaptık.

Eylül ayının enerjisi hepimizi etkiliyor
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Oldukça yoğun enerjilerin ve titreşimlerin olduğu eylül ayına giriş yapıyoruz. Eylül ayı, ilk günlerinden itibaren karışık bir enerji ile bizi selamlamakta. Bu ay içerisinde eğer evrenin enerjisine senkronize olabilirsek, sisteme ve akışa daha uygun bir enerjiye geçeriz. Bu ayın titreşimi çok fazla karşı çıkmaya ve direnmeye uygun değildir. Ne kadar direnç gösterirseniz o kadar zararla ve ziyan ile kapatılacak bir titreşim mevcut. ‘asla, katiyen, hiçbir zaman….yapmam’ dediğiniz tüm kalıplarınızın bu titreşimde yerle bir edileceğini bilerek ilerlemek size avantaj sağlayacaktır. 2020 yılı içerisinde dünya için en zor ay diyebileceğimiz bir enerji mevcut.

Enerjinin size dikte etmeye çalıştığı aslında öze dönmek olduğudur. İnsanlığa yaşam içerisinde, yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti içerisinde olması gerektiğine işaret etmektedir. İnsanlara, hayat planlarına uymayı gösteren eylül ayı, bu noktadan sapmalar varsa düzeltme ile ilgili çabaya girilmemiş ise çok ciddi sınavlara hazırlıklı olması gerektiğini sert bir şekilde cevaplandırılacağı titreşimin mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Bu ay işinize, görevlerinize uygun bir disiplin ile dört elle sarılmak gerekecektir. Yapmamanız gereken disiplinden ve çalışmadan uzaklaşmak olacaktır.

Sıkı çalışmak, prensipli olmak bu ay size bolluk bereket kapılarını açacaktır. Bu ay yapılması gereken en önemli ayrıntı, tüm alanlarda sonuca odaklanmayı bir kenara bırakmak ve bu tavrı saf dışı bırakmak gerekmektedir. Peki ne yapmak lazım? Sonuç odaklı olmak yerine yapılan tüm işlerde sürece dikkat kesilmek gerekmektedir. SÜRECE dikkatli ve uygun bir şekilde davranmak enerjinizin doğru kanalize olmasını sağlayacaktır. Toprak elementinin etkisini hissedeceğimiz bir ay enerjisi mevcuttur. Bu nedenle toprağı ne kadar işlerseniz, o kadar sonuç alacağınız bir etki ile titreşmektesiniz. Basamak basamak çıktığınız her işte başarı kaçınılmaz olacaktır. Yorulduğunuzda, yorgunluğunuzu sevgi ile kabullenmek ve yolun sonunda başarıya, refaha, sağlığa kavuşacağınızı hayal edin ve imgeleyin. Önümüzdeki aylarda rahat etmek istiyorsanız bu ayın enerjisine maksimumda uyumlanmaya gayret edin. Planlamalar yapın ve uzun vadede size fayda sağlayacak kişisel ve hayatınız ile ilgili detayları programınıza almaya çalışın.

İnşa etme ve oluşturma, hayata geçirmek ile ilintili tüm temelleri atmanıza izin veren eylül ayının enerjisini değerlendirin. Bu temel atma enerjisini boşa tüketmeyin. Gelecek yılınızı kurgulayabilmek için eylül ayı size hizmet etmektedir. Bunu başarmaya çalışırken engeller ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz ancak sabır ve sebat ile yolun sonunda istediğinize kavuşarak mükafatınızı alacaksınız. Eylül 2020 insanlığın azmini ve bireysel adanmışlığını sınayacaktır. Malum 2020 yılı pandemi ve hastalıkla açılış yaptı. Eylül ayı bu enerjinin zirveye doğru taşındığı bir ay olarak gözükmektedir. Kısıtlamaların başlayacağı, dünya üzerinde daralmanın başladığı bir enerjinin olduğunu numeroloji de desteklemektedir. Bu alandan nasıl korunmak ve uzaklaşmak gerekir? Enerjinizi yükseltin. Sınır koyma ve sınırlandırma enerjisine senkronize olun. Uyarı tabelalarını dikkate alın. Bana bir şey olmaz söylemlerinden uzak durun. Ay enerjisi kurallara uyun ve kendinizi disipline edin demektedir. İki ucu keskin bir bıçak gibi düşünebilirsiniz bu enerjiyi. Eğer kendinizi disipline eder ve kurallara uygun yaşarsanız sistem sizin kılınıza dokunmayacaktır. Ancak hem mental olarak, hem de fiziksel olarak kendinizi ve enerji alanlarınızı korumak zorundasınız. Enerji sert ve önüne geçeni yıkacak gibi gözükmektedir.

Ayın enerjisi size köklerinize bakmanızı, köklerinizi havalandırmanız gerektiğini hatırlatmaktadır. Geçmişinize, atalarınıza, sevdiklerinize sevgiyle sarılıp, onları onurlandırmak gerektiğini hatırlayın. Bu ay köklenme ile ilgili yapacağınız tüm çalışmalar size fazlasıyla uygunluk göstermektedir. Köklenmenin gereği olan, para biriktirmek, borçları ödemek, aile ya da iş kurmak, ilişkileri sağlamlaştırmak, ev ya da toprak almak, arazi ya da mülk sahibi olmak için oldukça iyi bir dönemdir. Ayaklarınızın yere bastığı, çalışmaya dayalı bir ay enerjisinin sizi etkilediğini düşünmeyi unutmayın. Risk almayın, ayakları yere basmayan düşünce ve projelerden uzak durmalısınız. Doğru kanalize ettiğiniz fiziksel, zihinsel ya da duygusal çabalarınızın uzun vadede size yıldızlı ödüllerle döneceğini öngörebiliyoruz. Bedeninizi ihmal etmeyin, spor ve egzersiz yapmaya gayret edin. Vitamin alarak, ek besin takviyeleri ile gücünüze güç katın. Düzenli yürüyüşler yapın. Doğaya ve yeşil alanlara çıkmayı ihmal etmeyin. Çalışma aralarında kendinize vereceğiniz ödül doğaya kavuşmak ve dinlenmek olsun. Eylül ayı toprak elementinin titreşimini taşıdığı için doğaya çıkmak sizi enerji olarak aktive edecektir.

Eğitim konularına yer verebilir. Eğitim ile ilgili planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. Eğitim alanında yapacağınız çalışmalar eylül ayının enerjisi ile büyüyecek ve güzelleşecektir. Uzun süredir almak istediğiniz eğitimlere katılabilir ve uzaktan alacağınız eğitimler ile enerjinize enerji, gücünüze güç katabilirsiniz. Zihinsel üretimler yapabilir, yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilir, geniş kitlelere hitap edecek yazılar yazabilirsiniz. Okumak ve yazmak bu süreçte daha iyi gelecek. Özellikle yazı yazmak ve eğitim ile ilgili çalışmalar eylül ayının enerjisinde desteklenen, var olan bir özelliktir.

Yeşil renk ve pembe renk bolca kullanılabilir. Telefonlarınızın ana ekranına bu renkleri yoğun içeren görseller kullanabilirsiniz. Bağışıklık sistemi, kalp ve solunum yollarına dikkat edilmeli. Metabolizmayı güçlendirmeye yarayacak olan yeşil çayı özellikle gül yapraklarıyla tüketmenizi önerebiliriz. Gül ve gül ile ilgili kokular eylül ayında enerjinizi yükseltecektir. Gül aroması ve esansı yaratılıştaki sevgi, güzellik ve uyum algılarını uyandırarak, kalbe neşe ve sevgiyle kabule geçişi sağlayacaktır. Kalbin derin bir neşe ve özveri isteğine girmesini sağlayacaktır.

Bol bol nefes teknikleri ile çalışmak, meditasyon, dua, pozitif enerjide kalmak bağışıklık sisteminizi güçlendirecek yöntemleri uygulamak, bunlarla birlikte pozitif inançla kendimize özen göstermek Eylül 2020’de yapılabilecek en önemli şeyler olacaktır. Bireysel analiz için Zohara’nın güçlü ekibinden detaylı analiz alabilir ve titreşiminizi nasıl yükseltebileceğinizi öğrenebilirsiniz. ‘Kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Yaşam bana verilmiş harika bir hediye. Her anın değerini biliyor ve mutlulukla geçiriyorum.’ Olumlamasını hatırlatarak yaşamın ve yaşam yolunuzun kolaylıkla akmasını diliyoruz.

AYNUR MİRAZ YÜCE

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