Bilmeceler oluşturulurken genellikle betimsel bir anlatıma yönelim sağlanmaktadır. Bu anlatım bazı zamanlarda bir soru bazı zamanlarda da normal bir cümle olmaktadır.

Ezan Okur Namaz Kılmaz Eş Alır Nikah Kıymaz Bilmecesinin Cevabı Nedir?

Ezan okur namaz kılmaz eş alır nikah kıymaz bilmecesinin cevabı horozdur. Bu sebeple de bilmecenin cevabı ilk etapta çoğu insanın aklına gelmemektedir. Bu bağlamda, horozlar da sabahları aynı saatte ses çıkardığı için ezan okuyormuş gibi bir izlenim vermektedir.