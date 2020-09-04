Ezgi İsminin Anlamı Nedir? Ezgi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Özellikle son yıllarda kız bebeklere konulan Ezgi ismi makamla söylenen manzum söz olarak bilinir. Bunun yanı sıra "Ezgi" belli kurallar doğrultusunda oluşturulan ve mutlu eden şeşname anlamını taşıyor.



Ezgi Ne Demek?



Kız bebekler için kullanılabilecek pek çok farklı isim seçeneği bulunuyor. Özellikle müzisyen aileler de kızları için Ezgi ismini tercih ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelinde her 1.467 kişiden bir tanesinin isminin de Ezgi olduğu biliniyor. Türkçe kökenli olan bu Ezgi ismi ise müziğe dair anlamlar taşıyor. Belli kurallar doğrultusunda oluşturulan şeşnamelere Ezgi deniliyor. Aynı zamanda "Ezgi" isminin diğer anlamının beste olduğu da bilinen detaylardan bir tanesidir. Ezgi isminin 5 farklı sözlük anlamı da var. Bunlardan bir tanesi kulağa hoş gelen sestir. Diğer sözlük anlamı ise nağme ve melodi olarak da bilinir.



Ezgi İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kız çocukları için isim seçilirken pek çok farklı detaylar ele alınır. Bu açıdan isimlerin Kur'an’da geçip geçmediği de önemsenen detaylardan bir tanesidir. Türkçe kökenli olan "Ezgi" ismi ise Kur'an’da geçmez. Yapılan araştırmalara rağmen Kur'an’da hiçbir yerde Ezgi isminin geçmediği görülür. Ayrıca "Ezgi" isminin sözlük tanımında aykırı hiçbir durumun olmadığı da görülür. Ezgi isminin sözlük anlamının ne dinen ne de kültürel anlamda aykırı bir detayı olmadığı belirtiliyor. Bunun için yeni doğan kız bebeklere "Ezgi" ismi konulabiliyor.