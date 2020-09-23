Falda Makas Görmek Ne Demek? Kahve Falında Makas Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Makas şeklinin kahve falındaki anlamları fal sahibi kişiye göre olumlu ya da olumsuz olarak değişiklik gösterebilir. Makasın açık ya da kapalı, sağlam ya da kırık gibi farklı şekillerde görülmesi yorumlanmasında yol göstericidir.



Falda Makas Görmek



Kişinin kahve falında makas sembolü olması fal sahibinin borçlarından kurtulacağı anlamına gelir. Makas mal, mülk ve geliri sembolize etmektedir. Ayrıca falında makas çıkan kişinin evlat sahibi olacağı ve ailesinin genişleyeceği şeklinde de yorumlanmaktadır.



Kahve Falında Ağzı Açık Makas Görmek



Faldaki makasın ağız kısmı açık ise bu durum beklenmedik olumsuzluklara işarettir. Kişiye bir iftira atılabilir ya da güvendiği kişiler tarafından yalan söylenebilir. Ağzı açık makasın çocuk sahibi olmak gibi olumlu anlamları da bulunmaktadır.



Kahve Falında Büyük Makas Görmek



Falda çıkan makas sembolü büyük ise bu kişinin haksızlığa uğrayacağı manasına gelmektedir. Kişi haksız yere üzülebilir ya da ağır laflar duyabilir. Sıkıntılı durumları simgelemektedir.



Kahve Falında Kırık Makas Görmek



Kahve falında bir makasın kırık olması kişinin yakın çevresinden beklediği moral ve desteği bulamayacağı manasına gelmektedir. Eğer makasın ucu kırıksa kişinin yeni bir işe adım atacağı ve sevinçli haberler alacağı manasını taşımaktadır.



Kahve Falında Evin İçinde Makas Görmek



Hane içinde görülen makas sembolü evde bolluk ve bereketin azalmayacağı manasına gelmektedir. Evde yaşayan kişilerin mücadeleci ve sabırlı olduğunu simgeler. Gerçekleştirilmesi istenilen olayların önündeki engellerin kalkacağı anlamını da taşımaktadır.