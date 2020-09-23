Falda Makas Görmek Ne Demek? Kahve Falında Makas Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
Kahve fallarında beliren sembollerin her biri farklı manalara gelmektedir. Ayrıca aynı sembolün birbirinden farklı manaları da bulunmaktadır. Kahve falında makas görülmesi de bunun gibi farklı manalara gelebilmektedir. Kahve falında makasın en çok hangi şekillerde çıktığını ve bunların yorumlarını merak edenler için paylaştık. Böylelikle falda beliren makas şekillerini yorumlayabilirsiniz.
Makas şeklinin kahve falındaki anlamları fal sahibi kişiye göre olumlu ya da olumsuz olarak değişiklik gösterebilir. Makasın açık ya da kapalı, sağlam ya da kırık gibi farklı şekillerde görülmesi yorumlanmasında yol göstericidir.
Falda Makas Görmek
Kişinin kahve falında makas sembolü olması fal sahibinin borçlarından kurtulacağı anlamına gelir. Makas mal, mülk ve geliri sembolize etmektedir. Ayrıca falında makas çıkan kişinin evlat sahibi olacağı ve ailesinin genişleyeceği şeklinde de yorumlanmaktadır.
Kahve Falında Ağzı Açık Makas Görmek
Faldaki makasın ağız kısmı açık ise bu durum beklenmedik olumsuzluklara işarettir. Kişiye bir iftira atılabilir ya da güvendiği kişiler tarafından yalan söylenebilir. Ağzı açık makasın çocuk sahibi olmak gibi olumlu anlamları da bulunmaktadır.
Kahve Falında Büyük Makas Görmek
Falda çıkan makas sembolü büyük ise bu kişinin haksızlığa uğrayacağı manasına gelmektedir. Kişi haksız yere üzülebilir ya da ağır laflar duyabilir. Sıkıntılı durumları simgelemektedir.
Kahve Falında Kırık Makas Görmek
Kahve falında bir makasın kırık olması kişinin yakın çevresinden beklediği moral ve desteği bulamayacağı manasına gelmektedir. Eğer makasın ucu kırıksa kişinin yeni bir işe adım atacağı ve sevinçli haberler alacağı manasını taşımaktadır.
Kahve Falında Evin İçinde Makas Görmek
Hane içinde görülen makas sembolü evde bolluk ve bereketin azalmayacağı manasına gelmektedir. Evde yaşayan kişilerin mücadeleci ve sabırlı olduğunu simgeler. Gerçekleştirilmesi istenilen olayların önündeki engellerin kalkacağı anlamını da taşımaktadır.