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09.09.2020 - 12:28 |

Falda Tavşan Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavşan Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

En sevimli hayvanlar arasında yer alan tavşan aynı zamanda falda oldukça fazla çıkmaktadır. Birçok kişi fal baktırdığı zaman tavşan çıktığında bunun ne anlama geldiğini merak eder. Peki, Falda tavşan görmek ne demek? Kahve falında tavşan şekli çıkması ne anlama gelir? İşte bu konu hakkında fal uzmanlarının yorumları.

Falda Tavşan Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavşan Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Falda tavşan görmek hem olumlu hem de olumsuz şekilde ele alınabilmektedir. Burada fal içinde tavşanın nasıl ve ne şekilde görüldüğü de önemlidir. Buna bağlı olarak fal uzmanları gelecek üzerine yorumlar gerçekleştirir ve bilgi verir.

Falda Tavşan Görmek

Falda tavşan görmek kısa süreli duygu yoğunluklarını yaşanacağı üzerine yorumlanır. Bazı fal uzmanlarına göre tavşan kısa süreli mutluluk anlamına gelir. Bazı yorumlara göre ise falda tavşan görmek kısa süreli bir üzüntü yaşanacağı üzerine delalet eder. Ancak hangisi olursa olsun bunun kısa söyle gerçekleşeceği üzerine yorum yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı fal sahibinin üzüntü yaşamaması gerektiği, önünde sonunda mutlaka mutlu bir son elde edeceğini dair yorumlar yapılmaktadır.

Kahve Falında Tavşan Şekli Çıkması 

Kahve falında tavşan şekli çıkması aldatmak anlamına gelmektedir. Fal sahibinin eşini ya da sevgilisini aldatacağı üzerine delalet eder. Eğer fal içerisinde tavşanı kulakları büyük çıkmış ise, bu haberin çok daha kısa süre içerisinde duyulacağına işarettir. Aynı zamanda büyük kulaklar kişinin arkasından dedikodu yapacak kişileri de anlatmaktadır. Bu kişilerin fal sahibini kıskandığını ve arkasından iş çevirerek itibarına zarar vermek istediğine dair yorulur.

Kahve Falında Tavşan ve Köpek Görmek

Kahve falında tavşan ve köpek görmek ya da köpeğe benzer tilki şekilleri görmek, fal sahibinin kısmetinin kapanacağı üzerine delalet eder. Burada tavşanın yanında çıkan köpek kısmeti engelleyen durum olarak öne çıkmaktadır. Bu durumu aynı zamanda fal sahibi için bir rakip ya da düşman olarak nitelemek mümkün. Bu konuda çok dikkat edilmezse ve gerektiği kadar mücadele verilmez ise rakibe karşı mağlubiyet yaşanacağına yorumlanmaktadır.

Kahve Falında Tavşan Kafası Görmek

Kahve falında tavşan kafası görmek bir uyarı niteliği taşımaktadır. Eğer fal içerisinde sadece tavşan kafası görünüyorsa, çevredeki tehlikeli insanları anlatır. Dedikodu yapan ya da arkadan iş çeviren ve ona zarar verecek insanlara delalet eder. Bu insanları doğru seçmesi ve ayırt etmesi gerektiğine dair uyarıcı bir nitelik taşımaktadır.

Kahve Falında Tavşanı Küçük Görmek

Kahve falında tavşanı küçük görmek yani tavşanı küçük boyutlu görmek, istenen hedefe ulaşmak için ciddi bir mücadele vermesi gerektiğine delalet eder. Ayrıca yakın zamanda karşısına çıkacak bir kısmeti kaçırabileceği üzerine yorulur. Bu kısmet hem iş amaçlı olabilir hem de evlenme üzerine gerçekleşebilir. Buna dikkat etmesi ve gelecek kısmeti kaşınmaması için uyarı niteliği taşıyan bir fal olarak öne çıkar.

Kahve Falında Fincanın Dibinde Tavşan Görmek

Kahve falında fincanın dibinde tavşan görmek maddi açıdan düze çıkacağı üzerine yorulur. Eğer borçları varsa bunları yakın zamanda fal sahibinin kapatacağı üzerine delalet eder. Ancak başka fal uzmanlarına göre ise eğer maddi açıdan fazla açılırsa, ciddi anlamda borç altına girebileceği üzerine işaret etmektedir. Buna çok dikkat etmesi gerektiğine dair bir uyarıcıdır.

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