Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
10.09.2020 - 13:51 |

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Tavus kuşu en renkli ve en güzel hayvanlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bazı dönemler bakılan fal içerisinde de tavus kuşu şekli çıkabilir. Peki, falda tavus kuşu görmek ne demek? Kahve falında tavus kuşu şekli çıkması ne anlama gelir? İşte bu fal hakkında bilinmesi gerekenler.

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Tavus kuşu falda görüldüğü zaman daha çok olumlu şekilde yorumlanır. Ancak fal uzmanlarına bağlı olarak değişik şekillerde de ele alınır ve yorumlanır. Siz de falınızda çıkan tavus kuşu ve şekline bağlı olarak yorumları okuyabilirsiniz. Böylece gelecek hakkında bilgi elde edebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

 Falda Tavus Kuşu Görmek

 Falda tavus kuşu görmek fal sahibine beklemediği bir yerden gelecek olan parayı anlatır. Özellikle yakın bir zamanda müjdeli haber geleceği ve bu haberin toplu para olacağı şeklinde delalet eder. Aynı zamanda mal ve mülk üzerine yorulan fallar içerisinde yer alır. Tabii tavus kuşunun fal içerisine nasıl ve ne şekilde görülmüş olduğuna göre değişik yorumlar ele alınabilmektedir.

 Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması

 Kahve falında tavus kuşu şekli çıkması tüm sıkıntıların yakın bir zamanda geride kalacağı üzerine yorulur. Aynı zamanda kahve falında tavus kuşu şekli müjdeli bir haber olarak da nitelendirilir. Bu haber ile beraber mal sahibinin eğer borcu varsa borçlarını kapatacağı üzerine delalet eder. Aynı zamanda eğer herhangi bir hastalık ile mücadele ediyor ise bu hastalıktan kurtulacağına işarettir.

 Falda Tavus Kuşu Kafası Görmek

 Falda tavus kuşu kafası görmek mutlu bir hayata rivayet eder. Özellikle maddi ve manevi sorun yaşamadan fal sahibinin ailesi ile beraber güzel bir hayat süreceği üzerine yorulur. Herhangi bir borç olmadan ve maddi sorun yaşamadan güzel bir hayat süreceğine dair işaret etmektedir.

 Falda Bütün Olarak Tavus Kuşu Görmek

 Falda bütün olarak tavus kuşu görmek olumlu şekilde ele alınan yorumlar içerisinde yer almaktadır. Özellik defa sahibinin yakın bir zamanda yüklü bir para elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda iş hayatında kariyer ile beraber iyi bir maaş üzerine de yorulur. Eğer aile içi bazı sorunlar var ise bunu çözecek olanın fal sahibi olduğunu anlatan bir rüyadır.

 Falda Tavus Kuşunu Küçük Boyutlu Görmek

 Falda tavus kuşunu küçük boyutlu görmek aynı şekilde küçük ama iyi haberler alınacağı üzerine yorulur. Bu maddi olarak para ya da mal ve mülk şeklinde olabilir. Aynı zamanda aile hayatı ve sosyal yaşamın içerisinde de bazı olumlu gelişmeleri anlatabilen bir faldır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün. İkna yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin. Teknik sorunlara kolayca çözüm getirebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız aktivitelerde bulunmak size iyi gelebilir. Bazı konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz.  Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Gün içinde uğraştığınız işlerde pratik çözümler yaratacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Gün içinde karşınızdakini rahatça ikna edebileceğiniz zamanlar var. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar olabilir. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemekte fayda var. İlerleyen saatlerde işlerde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe yaratan durumlar bugün gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Parasal konularda zekice kurduğunuz iletişimle karşınızdakini rahatça etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz.  Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda işlerinizde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinden itibaren yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Güçlü konuşmanızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Emlak ile ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizdeki sorunları hızlıca çözmek sizi keyiflendirecektir. Zaman zaman işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Lale Kaya
Lale KayaEstetik operasyonların başkenti Türkiye
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falda Baykuş Görmek Ne Demek? Kahve Falında Baykuş Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Baykuş Görmek Ne Demek? Kahve Falında Baykuş Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Zürafa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Zürafa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Zürafa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Zürafa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Exotic Shorthair Özellikleri Nelerdir? Yavru Egzotik Shorthair Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Exotic Shorthair Özellikleri Nelerdir? Yavru Egzotik Shorthair Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber