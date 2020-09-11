Falda Yarasa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Yarasa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda yarasa görmek, fal sahipleri için hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşır. Falda yarasa gören kimseler yorumlarını iyi ve güzel olarak yapmalıdır. Falda yarasa görmek bazı durumlarda dikkat edilmesi gerektiğini de anlatır.



Falda Yarasa Görmek



Falda yarasa görmek yeni kişilerle tanışmaya yorulur. Bu kişiler fal sahibinin yaşamında fayda sağlayacak kişilerdir. Evli kişiler için yarasa görmek kaynana ile tartışmalar yaşandığını gösterir. Kavgalara ve tartışmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Aile içindeki huzursuzlukların sebebinin eskiden gelen ve kapanmayan konular olduğunu anlatır. Bu sorunlar en kısa sürede çözülecek ve aile huzuruna yeniden kavuşulacaktır.



Kahve Falında Siyah Yarasa Görmek



Falda siyah yarasa sembolü görmek, fal sahibinin bazı olaylar karşısında paniklediğini gösterir. Bu olayın etkisi fal sahibi için uzun ekili olabilir. Fazla para harcanması sebebiyle kaçan bereketi de yarasa sembolü temsil eder. Harcamalarda dikkatli olmak ve parayı doğru kullanmak gerektiği konusunda bir uyarıdır.



Kahve Falında Yarasa Kanadı Görmek



Kahve falında yarasa kanadı görmek, boş yere endişe etmek anlamına gelir. Korkulan ve endişe uyandıran sorunların aslında çok da önemli olmadığını ifade eder. Fal sahibi sakinleştiği ve rahatladığı zaman bu gerçeğin farkına varacaktır. Fal sahibine sakin kalması gerektiği konusunda bir uyarıdır.



Kahve falında yarasa kanadı görmek aynı zamanda güvenilmez bir erkeği temsil eder. Kötü bir habere de işaret edilir. Yarasa kanadı, yakın zamanda ulaşacak haberin işaretçisidir. Ayrılık, uzun yolculuk, gurbet gibi anlamlara gelir. Falda yarasa görmek özlenen bir kişi olduğunu da gösterir.



Kahve Falında Beyaz Yarasa Görmek



Kahve falında beyaz yarasa görmek, sinsi bir düşmana işaret eder. Bu kişi, gerçek yüzünü saklayarak fal sahibinin hayatına girmek için uğraşır. Fal sahibinin dikkatli olması ve hayatına herkesi almaması gerekir. Çabuk güvenilen insanlardan yenecek kazığa da işaret eder.



Falda beyaz yarasa görmek, kendisini çok iyi gösteren ama aslında kötü olan bir kişiye yorulur. Bu kişi, fal sahibinin hayatına girebilmek için çeşitli oyunlar oynar. Kötü ve art niyeti olan bu kişinin gizli planlarında fal sahibini kullanacağını gösterir. Ayrıca falda beyaz yarasa görmek, kısa sürede geçecek hafif hastalıkların işaretçisidir.