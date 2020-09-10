Falda Yengeç Görmek Ne Demek? Kahve Falında Yengeç Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Daha çok olumlu şekilde yorumlanan falda yengeç çıkması, birçok kişinin merak ettiği fallar içerisinde yer almaktadır. Bu konuda uzman fal yorumcularının bilgilerine dayanarak hazırlanmış yorumları inceleyebilirsiniz.



Falda Yengeç Görmek



Falda yengeç görmek zenginlik ve güç anlamına gelmektedir. Özellikle fal sahibinin yakın bir zamanda eline geçecek olan yüklü parayı ifade eder. Başka fal uzmanlarına göre ise kişinin yapacağı yatırımlar üzerinden iyi bir kazanç elde edeceğine delalet etmektedir. Bu durum maddi olabileceği gibi ayrıca mal ve mülk üzerinden de ele alınabilmektedir. Bu doğrultuda fal sahibinin koyduğu paranın misli ile karşılığını alacağına yönelik rivayet edilir.



Kahve Falında Yengeç Şekli Çıkması



Kahve falında yengeç şekli çıkması olumsuz bir biçimde ele alınmaktadır. Bazı fal alimlerine göre kişinin eşi ya da sevgilisiyle yaşayabileceği bazı ciddi tartışmaları işaret eder. Özellikle sevgilisi ile bazı kötü olaylar yaşayacağı ve bu duruma dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir fal olarak öne çıkar. Aynı zamanda okulda veya iş yerinde bir üst tarafından ödüllendirileceğine işaret etmektedir.



Kahve Falında Yengeç Kıskacı Görmek



Kahve falında yengeç kıskacı görmek sıkıntılı bir dönemi anlatmaktadır. Fal sahibini bu dönem içerisinde hem maddi hem de manevi açıdan bazı zorluklar çekeceği üzerine yorumlanır. Ancak sabır gösterirse ve ciddi bir mücadele verir ise o zaman bu sıkıntılardan kısa bir süre içerisinde kurtulacağını delalet etmektedir.



Kahve Falında Yengeci Suda Görmek



Kahve falında yengeci suda görmek bolluk anlamına gelmektedir. Özellikle su zaten bereket ve bolluk olduğu için buna bir de yengeç eklendiği zaman, maddi ve manevi önemli bir güç şekilde temsil etmektedir. Bu güç fal sahibini hayatı boyunca bulacağı ve herhangi bir sorun yaşamayacağı üzerine delalet eder. Eğer borçları varsa kapatacağı ve iş yaşantısında önemli yerlere geleceğine işaret eden bir faldır.