Farklı saç tiplerine uygun yararlı bitkisel yağlar
Muhtemelen hindistan cevizi yağının kullanım alanının genişliğinin ve hemen hemen her kişisel bakım rutini için kullanabileceğinin farkındasınız. Ancak bilmeniz gereken bir başka konu sadece duymaya alışkın olduğumuz yağları kullanmak ile sınırlı olmadığınız. İşte farklı yağların saçınıza faydaları...
Saçlarınız için kimyasal ürünler yerinde daha doğal ürünler kullanarak derinlemesine bakım sağlamak istiyorsanız; bitkisel yağlar tam size göre. Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve zeytin yağı diğer yağlara göre daha popüler olsa da farklı yağların saçta gösterdiği çeşitli özellikleri vardır.
Kuru veya kabarık saçlar: Argan yağı
Yağlı saç derisi veya ağır saçlar: Üzüm çekirdeği yağı
Aşırı kuru veya hasar görmüş saçlar: Macadamia yağı
Hassas veya kepek problemi yaşayan kafa derisi: Badem yağı
Kepek problemi: Shea yağı
Saç uzamasını hızlandırma: Zeytinyağı
Bitkisel yağlarda olduğu gibi, bazı uçucu yağlar da saç tellerinin nemlendirilmesinde ve saç sağlığının iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Bunlar:
Sedir ağacı: Saç derisindeki yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur.
Limon otu: Saç derisindeki tahriş ve kaşıntıyı rahatlatabilir, kepek tedavisinde yardımcı olur.
Adaçayı: Yağları temizler ve kuru cildi besler.
Çay ağacı: Antimikrobiyal ve antifungal özellikler taşır; kepek eğilimli saçlar için idealdir.