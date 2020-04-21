Farklı saç tiplerine uygun yararlı bitkisel yağlar

Saçlarınız için kimyasal ürünler yerinde daha doğal ürünler kullanarak derinlemesine bakım sağlamak istiyorsanız; bitkisel yağlar tam size göre. Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve zeytin yağı diğer yağlara göre daha popüler olsa da farklı yağların saçta gösterdiği çeşitli özellikleri vardır.



Kuru veya kabarık saçlar: Argan yağı



Yağlı saç derisi veya ağır saçlar: Üzüm çekirdeği yağı



Aşırı kuru veya hasar görmüş saçlar: Macadamia yağı



Hassas veya kepek problemi yaşayan kafa derisi: Badem yağı



Kepek problemi: Shea yağı



Saç uzamasını hızlandırma: Zeytinyağı



Bitkisel yağlarda olduğu gibi, bazı uçucu yağlar da saç tellerinin nemlendirilmesinde ve saç sağlığının iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Bunlar:



Sedir ağacı: Saç derisindeki yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur.



Limon otu: Saç derisindeki tahriş ve kaşıntıyı rahatlatabilir, kepek tedavisinde yardımcı olur.



Adaçayı: Yağları temizler ve kuru cildi besler.



Çay ağacı: Antimikrobiyal ve antifungal özellikler taşır; kepek eğilimli saçlar için idealdir.