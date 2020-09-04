Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkiye'de ismi Faruk olan toplam 76.789 kişi bulunmaktadır. Oldukça yaygın bir isim olan Faruk, Türkiye'de En Çok Kullanılan Erkek İsimleri listesinde 43. sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 binden fazla kişi bu ismi taşıyor. Ülkemizde ismi ''Ömer Faruk'' olan kişi sayısı ise beş bine yakındır.



Faruk Ne Demek?



1- Faruk Adının Sözlük Anlamı:



Faruk ismi doğru ile yanlışı, gerçek ile yalanı birbirinden ayırmakta usta olan kişi demektir. Aynı zamanda karar verirken hakkı gözeten, kimseyi kayırmayan, adaletli olan insanları tanımlamak ve övmek için de kullanılır.



2- Faruk İsminin Diğer Anlamları:



Faruk isminin birçok mecazi anlamı bulunmaktadır. Yalan söylemekten ve haksızlık yapmaktan hoşlanmayan kişiler için kullanılan isim, keskin ve kesici anlamına da geliyor.



3- Faruk İsminin Özellikleri:



Faruk kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. ''Fa'' ve ''Ruk'' olmak üzere iki heceden oluşur. Kelime, Furkan sözcüğü gibi 'Furk' kökünden türetilmiştir. Furk, ayırmak, bölmek anlamına gelir. Faruk ismi aynı zamanda 634 - 644 yılları arasında halifelik yapan Hz. Ömer'in lakabıdır. Hz. Ömer her zaman adaleti gözeterek hüküm verdiği için kendisine bu lakap verilmiştir. O dönemde Ömer-ul Faruk şeklinde kullanımı daha yaygındır. Bazı Arap ülkelerinde de erkeklere Ömer ve Faruk olmak üzere çift isim verilir.



Faruk İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Faruk isminin Kuran-ı Kerim'de geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Faruk ismi Arapça kökenli bir kelime olsa da Kuran'ın hiçbir ayetinde geçmemektedir.