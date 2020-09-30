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HaberlerAstroloji Haberleri Fedakarlık gerekiyor
30.09.2020 - 00:00 |

Fedakarlık gerekiyor

Ay Balık burcunun son derecelerinde ilerlerken kendimizi belirsiz koşullar içinde bulabiliriz.

Fedakarlık gerekiyor
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Bugün ne yapılabilir? Ay Balık burcunun son derecelerinde ilerlerken kendimizi belirsiz koşullar içinde bulabiliriz. Bitmekte ya da tamamlanmakta olan konular var ancak dolunay yaklaşırken önemli muhasebeler de yapabiliriz. Mars ve Satürn karesi bugün istediğimiz konularda daha sabırlı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. Kendimize güvenmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı zorladığımız ya da ölüm kalım meselesi yaptığımız durumlar yüzünden kendi kendimizi zora sokabiliriz. Bugün şartlar gereği biraz gevşemek ve akışta kalabilmek çok yararlı olacak. Kimi zaman başkalarının zor durumlarına yardımcı olmamız, fedakarlıkta bulunmamız da gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Yönetici   Gerçekçi olalım.  Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratmaya bakın.

 

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Bugün

Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Uğraştığınız işle ilgili sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için alternatif programlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular göz ardı etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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