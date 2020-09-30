Fedakarlık gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Ay Balık burcunun son derecelerinde ilerlerken kendimizi belirsiz koşullar içinde bulabiliriz. Bitmekte ya da tamamlanmakta olan konular var ancak dolunay yaklaşırken önemli muhasebeler de yapabiliriz. Mars ve Satürn karesi bugün istediğimiz konularda daha sabırlı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. Kendimize güvenmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı zorladığımız ya da ölüm kalım meselesi yaptığımız durumlar yüzünden kendi kendimizi zora sokabiliriz. Bugün şartlar gereği biraz gevşemek ve akışta kalabilmek çok yararlı olacak. Kimi zaman başkalarının zor durumlarına yardımcı olmamız, fedakarlıkta bulunmamız da gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Yönetici Gerçekçi olalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratmaya bakın.