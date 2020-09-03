Feride İsminin Anlamı Nedir? Feride Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Feride kelimesinin kökeni Arapçadır. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan geçmiştir.



Feride Ne Demek?



Feride ismi, kız çocuklarına yakışan ve güzel anlamlara sahip olan bir isimdir. Anne ve babaların beğenerek seçtiği Feride ismi, günümüzde oldukça popüler olarak kullanılmaktadır.



Feride ismi gururlu ve kibirli olan kimse anlamına gelir. Kendi düşünceleriyle hareket eden ve özgür davranan kişiler için kullanılır. Feride kelimesi aynı zamanda kendi kararlarını vererek ayakları üstünde duran kişi demektir.



Feride kelimesi sözlükte acele anlamını taşır. Eşsiz ve benzersiz anlamları mevcuttur. Kendi başına doğru kararlar verebilen kişiler için Feride denir. Pek çok güzel anlama sahip olan Feride kelimesi aynı zamanda tek demektir.



Feride adı üstün olan anlamına da gelmektedir. Birçok Türk filminde karakterlerin ismi Feride olarak seçilmiştir. Ünlü romanlarda da Feride ismine sahip olan güçlü kadın rolleri bulunur.



Feride ismi Türkiye'de 605. sırada kullanılmaktadır. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde Feride ismi ile yaşayan kişiler bulunur. Arabistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de Feride ismi kullanılır.



Feride İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babalar çocuklarına isim koyarken pek çok şeye dikkat eder. İsmin anlamına dikkat edildiği gibi Kur'an'da geçip geçmediğine de bakılır.



Feride ismi Kur'an'da geçmez. İslam'a göre çocuklara konulmaması gereken isimlerin listesinde Feride ismi bulunmaz. Feride kelimesi güzel anlamlar ifade ettiği için anne ve babalar tarafından seçilebilir. Feride ismini koymak İslam'a göre uygun olduğu için bir yükümlülüğü bulunmaz. Bu ismi seçmek isteyen anne ve babalar için dini açıdan engel oluşturmaz.