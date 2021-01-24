Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji hastalığının tıp literatüründe kesin ve net bir tedavisi bulunmamaktadır. Ayrıca fibromiyalji tanısının konulması için belrili bir testte bulunmamaktadır. Ancak bu hastalığın çözümsüz olduğu anlamına gelmemektedir.

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji, romatizmaya benzeyen bir kas ve kemik hastalığıdır. Fibromiyalji, kas sisteminde görülen ve vücuda yayılan ağrıları ortaya çıkaran bir hastalıktır. Her yaş grubunda görülebildiği gibi daha çok risk grubu olarak orta yaşlı insanlar gösterilmektedir.

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji hastalığının genel belirtileri romatizma ile aynıdır. Ancak belirgin birçok farklılıklarda bulunmaktadır. Kişinin fibromiyalji hastalığının belirtileri genel olarak şu şekildedir;

- Vücuda yayılan yanıcı, keskin ve batıcı ağrılar. Bu ağrılar genel olarak boyun ve kas bölgelerinde hissedilmektedir.

- Ağrıya karşı aşırı hassasiyet. Vücudun belirli bölgelerinde en ufak temasta şiddetli ağrıların yaşanması.

- Hareket etmekte zorlukların yaşanması.

- Kaslara ani ve ciddi krampların girmesi.

- Yorgunluk hissi.

- Uyku düzeninin bozulması.

- Düşünme ve öğrenme de belrigin sorunlar. Konsantre sorunu.

- Çok sıcak veya soğuk hissetme. Yersiz titreme ve terleme.

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji hastalığının belirli bir tedavisi bulunmamaktadır. Ayrıca tanısının konma biçimi de modern tıp yöntemlerinde hayli zordur. Uzmanlar, fibromiyalji hastalığının kesin tanısını koymak için belirtilerin görüldüğü diğer hastalıkların eleme yöntemine gitmektedirler. Bu durum hastalığın belirli bir tedavisinin olmamasına da yol açmaktadır.

Ancak ilaç tedavileri ve gerekli görüldüğünde psikiyatri desteği ile hastalığın yol açtığı olumsuz durumumların önüne geçebilmektedirler. Fibromiyalji hastalığının tedavisinde güçlü ağrı kesiciler, antidepresanlar, antiepileptikler adı verilen epilepsi ve nöbetlerde kullanılan ilaçlar ve kas gevşeticiler kullanılmaktadır.

Fibromiyalji hastalığının nedenleri nelerdir?

Fibromiyalji hastalığına neden olan bir rahatsızlık tedavide olduğu gibi ortaya konulamamıştır. Bu nedenle de hastalığa sebep olan nedenleri de belirlemek oldukça zordur. Uzmanlar fibromiyalji hastalığının genel olarak vücudun veya insan psikolojisinin maruz kaldığı travmalar olduğunu ifade etmektedirler.

Fibromiyalji hastalığının genel olarak sebepleri arasında şu durumlar gösterilmektedir;

- Ağır geçen cerrahi müdahaleler (Hem fiziksel ve psikolojik olarak fibromiyalji hastalığına sebep olarak gösterilmektedir.)

- Enfeksiyon.

- Psikolojik olarak yaşanan ağır travmalar.

- Depresyon.

- Obezite.

- Ailede görülen fibromiyalji hastalığının psikolojik etkileri.