Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur? İlaçları Nelerdir?

Fibromiyalji, fiziki bir hastalık olmasının yanı sıra da aynı zamanda psikolojik olarak semptomlar gösteren, belirtiler veren bir hastalıktır.



Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Fibromiyalji yumuşak doku romatizması olup vücudun belirli yerlerinde ağrılara sebebiyet vermektedir. Genellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalık vücutta halsizlik ağrı kas ağrısı olarak da kendisini gösterip insanın ruh haline zarar vermektedir. Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar düzenli egzersiz ve spor yapmayan kişiler gündelik hayatlarını stresli geçirenler bu hastalığı kapma açısından tehlikeli durumdadırlar.



Türkiye genelinde toplumun yüzde üçünde görülen Fibromiyalji daha çok kadınlarda görülmektedir. Hastalık belirtileri yorgunluk uykusuzluk depresyon kaygı bozukluğuna neden olmaktadır. Ağrı hastalığı olan fibromiyalji tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğurabilmektedir. İlaç ve fizik tedavi gibi yöntemlerle bu hastalığın şiddeti azaltılabilmektedir.



Fibromiyaljinin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte egzersiz spor ilaç takviyesi gibi araçlar kullanılarak hastalığın şiddeti azaltılabilmektedir. Fibromiyalji yorgunluk halsizlik vücutta ağrı ile kendini gösterebilmektedir. Bu belirtilere sahip olan kişiler bir an önce bir hekime başvurmalıdırlar.



İlaçları Nelerdir?



Bu hastalığın yani Fibromiyaljinin tedavi şekli krem ve ağrı kesiciler, ağrı kesicilerin yanında ise mide koruyucusu kullanılmaktadır. Yaşadığımız bu hayatta ne kadar kaliteli bir yaşam sürersek beslenmemize ne kadar çok dikkat edersek günlük sporlarımızı düzenli bir şekilde yaparsak hastalıklardan da bir o kadar uzak kalırız. Kaliteli bir yaşam sağlık demektir. Dengeli ve düzenli beslenmek te sağlık açısından önemli bir yere sahiptir.



Fibromiyalji hastalığına yakalanan kişiler D vitamini değerlerine baktırmalıdırlar. Aksi taktirde D vitamini düşük olan hastaların vücut ağrıları daha çok olabilmektedir. Vücudumuzun vitamin değerleri kan değerleri ne kadar yerinde olursa bu hastalığı da hafif ağrılarla geçirebiliriz Bu hastalıktan şüphelenen kişiler teşhis için Romatoloji veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezlerine başvurup muayene olabilmektedirler.



Fibromiyalji Neden Olur?



Yapılan araştırmalara göre kesin olarak bilinmemekle beraber fibromiyalji hastalığına neden olan bulgular stres e bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı söylenmektedir. Yapılan başka bir araştırmaya göre sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki vermesinden kaynaklanmaktadır. Grip, zatüre, sindirim sistemi enfeksiyonu olasılıkla fibromiyaljiyi tetiklediği bilinmektedir. Fibromiyalji nedenlerinden biriside sağlıksız bir yaşam, stresli bir hayata sahip olmak nedenleri arasında sayılabilmektedir. Bu yönü ile bakıldığında bu hastalığın fiziksel nedenlerinin yanında, beslenme ile ilgili nedenler de bulunur.



Bunların yanı sıra bu hastalık aynı zamanda psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalık belirtileri üzüntü ile artmaktadır. Sinirlenme ile artmaktadır. Duygusal etkenler, psikolojik unsurlar bu hastalığın her yönüne etki eden şeylerdir. Bunun yanı sıra bu hastaların çoğu, fibromiyalji hastalığına psikolojik olarak kötü ruh hali nedeni ile yakalanmaktadır.



Fibromiyaljinin Belirtileri Nelerdir?



Günümüzde fibromiyaljinin vücutta belirli bölgelerde yaygın ağrı olarak ifade edilir. Fibromiyaljinin belirtileri sırtta ağrı kalbimizde çarpıntı spora ve egzersize karşı vücudun savunmasız kalması halsizlik uyku bozukluğu depresyon kabızlık ve gaz şikayetleri ile kendini gösterebilmektedir. Fibromiyalji belirtilerinden bazıları da el ve ayakta uyuşma karıncalanma yürürken zorlanma halsizlik ağrıdan dolayı asabi olma durumu hafıza problemleri gibide kendini gösterebilmektedir.