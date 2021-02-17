Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur? İlaçları Nelerdir?
17.02.2021 - 17:55 |

Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur? İlaçları Nelerdir?

İnsanlar doğarlar büyürler ölürler, bu hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir. İçinde bulunduğumuz bu hayatı yaşarken nelerle karşı karşıya geleceğimizi bazen bilemeyiz. Karşımıza ne çıkacak, ne ile imtihan olacağız, bir sağlık sorunuyla karşı karşıya gelecek miyiz bunları bilememekteyiz. Bazen hayatta hastalıklarla sınanırız ve bu hastalıklarla da imtihan oluruz. Bu hastalıklardan biriside fibromiyalji romatizmal bir ağrı hastalığıdır. Fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır? Tedavi edilmezse ne olur? İlaçları nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur? İlaçları Nelerdir?
ABONE OL

Fibromiyalji, fiziki bir hastalık olmasının yanı sıra da aynı zamanda psikolojik olarak semptomlar gösteren, belirtiler veren bir hastalıktır.

Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Fibromiyalji yumuşak doku romatizması olup vücudun belirli yerlerinde ağrılara sebebiyet vermektedir. Genellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalık vücutta halsizlik ağrı kas ağrısı olarak da kendisini gösterip insanın ruh haline zarar vermektedir. Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar düzenli egzersiz ve spor yapmayan kişiler gündelik hayatlarını stresli geçirenler bu hastalığı kapma açısından tehlikeli durumdadırlar.

Türkiye genelinde toplumun yüzde üçünde görülen Fibromiyalji daha çok kadınlarda görülmektedir. Hastalık belirtileri yorgunluk uykusuzluk depresyon kaygı bozukluğuna neden olmaktadır. Ağrı hastalığı olan fibromiyalji tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğurabilmektedir. İlaç ve fizik tedavi gibi yöntemlerle bu hastalığın şiddeti azaltılabilmektedir.

Fibromiyaljinin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte egzersiz spor ilaç takviyesi gibi araçlar kullanılarak hastalığın şiddeti azaltılabilmektedir. Fibromiyalji yorgunluk halsizlik vücutta ağrı ile kendini gösterebilmektedir. Bu belirtilere sahip olan kişiler bir an önce bir hekime başvurmalıdırlar.

İlaçları Nelerdir?

Bu hastalığın yani Fibromiyaljinin tedavi şekli krem ve ağrı kesiciler, ağrı kesicilerin yanında ise mide koruyucusu kullanılmaktadır. Yaşadığımız bu hayatta ne kadar kaliteli bir yaşam sürersek beslenmemize ne kadar çok dikkat edersek günlük sporlarımızı düzenli bir şekilde yaparsak hastalıklardan da bir o kadar uzak kalırız. Kaliteli bir yaşam sağlık demektir. Dengeli ve düzenli beslenmek te sağlık açısından önemli bir yere sahiptir.

Fibromiyalji hastalığına yakalanan kişiler D vitamini değerlerine baktırmalıdırlar. Aksi taktirde D vitamini düşük olan hastaların vücut ağrıları daha çok olabilmektedir. Vücudumuzun vitamin değerleri kan değerleri ne kadar yerinde olursa bu hastalığı da hafif ağrılarla geçirebiliriz Bu hastalıktan şüphelenen kişiler teşhis için Romatoloji veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezlerine başvurup muayene olabilmektedirler.

Fibromiyalji Neden Olur?

Yapılan araştırmalara göre kesin olarak bilinmemekle beraber fibromiyalji hastalığına neden olan bulgular stres e bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı söylenmektedir. Yapılan başka bir araştırmaya göre sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki vermesinden kaynaklanmaktadır. Grip, zatüre, sindirim sistemi enfeksiyonu olasılıkla fibromiyaljiyi tetiklediği bilinmektedir. Fibromiyalji nedenlerinden biriside sağlıksız bir yaşam, stresli bir hayata sahip olmak nedenleri arasında sayılabilmektedir. Bu yönü ile bakıldığında bu hastalığın fiziksel nedenlerinin yanında, beslenme ile ilgili nedenler de bulunur.

Bunların yanı sıra bu hastalık aynı zamanda psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalık belirtileri üzüntü ile artmaktadır. Sinirlenme ile artmaktadır. Duygusal etkenler, psikolojik unsurlar bu hastalığın her yönüne etki eden şeylerdir. Bunun yanı sıra bu hastaların çoğu, fibromiyalji hastalığına psikolojik olarak kötü ruh hali nedeni ile yakalanmaktadır.

Fibromiyaljinin Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde fibromiyaljinin vücutta belirli bölgelerde yaygın ağrı olarak ifade edilir. Fibromiyaljinin belirtileri sırtta ağrı kalbimizde çarpıntı spora ve egzersize karşı vücudun savunmasız kalması halsizlik uyku bozukluğu depresyon kabızlık ve gaz şikayetleri ile kendini gösterebilmektedir. Fibromiyalji belirtilerinden bazıları da el ve ayakta uyuşma karıncalanma yürürken zorlanma halsizlik ağrıdan dolayı asabi olma durumu hafıza problemleri gibide kendini gösterebilmektedir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
    Betül Yergök
    Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
    Tuğçe Dural
    Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
    Hakan Kütahya
    Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanlı İshal Nedir, Neden Olur? Dışkıda Kan Görmek Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

    Kanlı İshal Nedir, Neden Olur? Dışkıda Kan Görmek Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

    Zona Hastalığı Nedir, Neden Oluşur? Zona Bulaşıcı Mıdır?

    Zona Hastalığı Nedir, Neden Oluşur? Zona Bulaşıcı Mıdır?

    Larva Uygulaması Nedir? Hangi Durumlarda Larva Tedavisi Uygulanır?

    Larva Uygulaması Nedir? Hangi Durumlarda Larva Tedavisi Uygulanır?

    Siyatik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Siyatik Tedavisi Nasıl Yapılır, Ağrısı Nasıl Geçer?

    Siyatik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Siyatik Tedavisi Nasıl Yapılır, Ağrısı Nasıl Geçer?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet