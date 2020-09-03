Figen İsminin Anlamı Nedir? Figen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkiye'nin en çok bilinen ve en çok sevilen isimleri arasında Figen gelmektedir. Çok uzun yıllardır Türkiye'de yer alan Figen adı, Farsça kökenli olarak öne çıkıyor. Ayrıca hem isim anlamı hem de sözcük anlamı üzerinden kullanılmaktadır. Ancak Türkiye'de daha çok kız çocukları adına isim olarak değerlendirilen ad şeklinde öne çıkıyor.



Figen Ne Demek?



Figen birden farklı anlamları ile beraber hem isim hem de sözcük anlamı olarak değerlendirilir.



- Atıcı, yıkıcı ve düşürücü (İsim anlamı)

- Yaralayan, kıran ve düşüren (Sözcük anlamı)



Özellikle kendi başının çaresine bakacak güçlü ve dirayetli bir anlam ile beraber Figen adı, kız çocukları için verilebilecek güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda okunuşu eşliğinde de oldukça etkileyici bir karşılık sunuyor. Bu güzel ismi kız çocuğunuza verebilir ve ona özel bir ad sunabilirsiniz. Genelde Figen ismi tek başına kullanılır. Ancak siz isteğe bağlı olarak minik yavrunuz için başka isimler üzerinden de Figen adını bir araya getirebilirsiniz.



Figen İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konular içerisinde ayrıca Figen isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Figen ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Kız çocukları için Türkçede güzel bir alternatif olarak öne çıkan Figen adı, son dönemlerde yeniden internette sıkça araştırılıyor. Kız çocuğunuz adına bir isim arıyorsanız Figen adını liste içerisine yazabilirsiniz. Oldukça uzun yıllardır Türkçede yer alan ve kökeni Farsça olan bu güzel isim, ülkenin dört bir tarafında kullanılan ortak isimler içerisinde bulunmaktadır.