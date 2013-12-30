30.12.2013 - 14:27 |
Fitalat, erken doğum riskini artırıyor
Kanserojen fitalat maddesi içeren ürünlere maruz kalan kadınların erken doğum riskinin daha fazla olduğu belirlendi.
Michigan Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, plastik maddeler, parfüm, deodorant ve bazı içeceklerde bulunan fitalatla temasın erken doğum yapma riskini artırdığını gösterdi.
Bilim adamları, 130'u erken doğum yapan yaklaşık 500 kadının idrarındaki fitalat miktarını inceledi.
Gebelikte fitalata maruz kalan kadınların erken doğum yapma riskinin arttığı görüldü.
Bilim adamları, yaygın kullanılan fitalatın, bugün nedeni bilinmeyen erken doğumlarda önemli bir etken olabileceğini vurguladı.
Araştırmanın sonuçları "Journal of the American Medical Association Pediatric" dergisinde yayımlandı.