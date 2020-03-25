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25.03.2020 - 02:43 |

Fıtık İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir? Bel, Boyun, Göbek Ve Kasık Fıtığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Fıtık şikayetleri bel, boyun, kasık ve göbek kısımlarında görülebilen bir rahatsızlıktır. Fıtık şikayetlerine neden olan etkenlerin neler olduğu ve fıtık belirtileri ile karşılaşılması durumunda hangi bölüm için randevu alınması gerektiği konusunda sorulan sorulara cevaplar aranıyor. İşte fıtık ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları.

Fıtık İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir? Bel, Boyun, Göbek Ve Kasık Fıtığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Birçok hastalık çeşitli nedenlere bağlı olarak yaygın olarak görülebiliyor. Bu hastalıkların tedavisi basit tıbbi müdahale ile yapılabildiği gibi tıbbi operasyonlara da gerek duyulabiliyor. Fıtık da bu şikayetlerin başında geliyor.

Fıtık İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir?

Fıtık şikayetlerine genel olarak ortopedi bölümü bakar. Bel, boyun, kasık ya da göbek kısmında meydana gelen fıtık belirtileri ortopedi uzmanı tarafından takibe alınarak, şikayetlerin fıtık olup olmadığı eğer fıtık ise hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi için bir takım tıbbi işlemleri yapılıyor.

Ortopedi uzmanı tarafından fıtık şüphesinin tam olarak teşhis edilmesi için hastaya MR çekilerek MR sonuçlarına göre hastalarda görülen şikayetlerin fıtık şikayeti olup olmadığı çok kolay bir şekilde tespit ediliyor.

Fıtık Neden Olur?

Hareket sistemimizin en önemli yapı taşı olan iskeletimiz içerisinde bel, boyun, kasık ve göbek gibi bölgelerde vücudun dengede durmasını sağlayan diskler söz konusudur. Bu diskler içerisindeki sinirler de kan dolaşımının yeterli seviyede olmasını sağlıyor. Diskler birbirinden bağımsız ve araları boşluk yapılardan meydana geldiği için disk içerisinde bulunan sinirlerin bu boşluklara sıkışması durumunda fıtık vakaları meydana geliyor.

Fıtık bir tür sinir sıkışması hastalığı olarak da biliniyor. Bel, boyun, kasık ve göbek bölümlerinde bulunan fıtık vakalarının genel branşı ortopedi olmasına rağmen özellikle bel ve boyun fıtıklarında beyin cerrahisi branşı da ilgilenebiliyor. Bel ve boyunda bulunan disklerin direk beyin ile bağlantılı olmasından dolayı beyin cerrahisi kendi bölümüne bağlı tetkikleri yaparak tedavi yöntemlerini belirliyor.

Fıtıktan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Birçok kişide görülen fıtığın ortaya çıkma nedeni genel olarak ağır bir yük taşımak ya da uzun süre yanlış duruş pozisyonlarına maruz kalmaktır. Özellikle masa başı çalışanlarının çoğunda boyun fıtığı şikayeti sıklıkla görülürken bedene bağlı ve ağır yük taşımayı içeren çalışmalarda da bel ve kasık fıtıkları yaygın olarak görülebiliyor.

Fıtıktan korunma yöntemlerinin başında egzersiz hareketlerinin düzenli ve sistemli bir şekilde yapılmasıdır: Aşırı ağır yükün altına girmemek de fıtıktan korunma yöntemlerinin başında geliyor. Gün içerisinde uzun süre aynı pozisyonda oturmak ya da beklemek de fıtığa neden olacağından özellikle masa başında çalışan kişilerin belirli aralıklar ile hareket etmeleri gerekiyor.

Fıtık Tedavi Yöntemleri

Fıtık şikayetleri başlangıç aşamasında basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyor. Ancak fıtığın ileri aşamalarında doktorlar tarafından ameliyat planlaması yapılabiliyor. Başlangıç aşamasında ilaçlı tedavi yöntemleri kullanılıyor.

 

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