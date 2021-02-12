Fiyonk Yapımı: Kurdele Ve Kumaş İle Nasıl Fiyonk Yapılır?



Bir çok süslemede hediye paketlerinin üzerinde ve kıyafetlerde kullanılan fiyonk evde yapılabilen çeşitli malzemeler kullanılarak bir çok türde değişik boyutlarda yapılan aksesuar olarak kullanılmaktadır.



Kurdele Kullanılarak Fiyonk Nasıl Yapılır?



Kurdele kullanılarak fiyonk yapımı birçok süs ve parti malzemelerinde kullanılmaktadır. Kurdele den fiyonk yapmak için malzemeler

İstenilen renkte ve boyutta kurdele

Kesmek için makas

Kurdele den fiyonk yapımının aşamaları şöyledir;

1. aşamada kurdele boyutu ayarlanmalıdır. En az 20 cm den başlayarak fiyonk boyutuna göre kurdele kesilir.

2. aşamada kesilen kurdelenin iki ucu bir araya getirilir. Kurdelenin ortası bulunarak bir fiyonk şekli belirlenerek ortasından bağlanır.

3.aşamada ortasından bağlanan fiyonk kulakları düzeltilerek uçları düzeltilir. Ve yakılarak kurdelenin ip atması engellenir.



Kumaştan Fiyonk Nasıl Yapılır?



Kumaştan fiyonk yapmak için kumaşın biraz sert bir kumaş olması gerekmektedir. Kumaş seçimi yaparken çok ince kumaşlarla yapılan fiyonkların şeklinin bozulmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Kumaş ile fiyonk yapımı için malzemeler;

İstenilen büyüklüğe göre değişebilir fakat en az 4 cm eninde ve 25 ile 30 cm boyunda kesilmiş bir kumaş.( Kumaştan fiyonk yapımında kumaşın kesilen kenarlarının düzeltilmesi hatta bir kemer şeklinde içine dikilmesi yapılan fiyonk için daha düz ve güzel bir görüntü olabilmesi için önemli bir ayrıntıdır.)

Kesmek için makas kenarlarını ve uçlarını düzeltmek için iğne ve iplik

Kumaştan fiyonk yapılışı;

● Kumaş istenilen ebatta kesilerek kurdele şeklinde hazırlanır.

● Kesilen şerit halindeki kumaşın iki ucu birleştirilir.

● Orta kısmı bulunduktan sonra en ortası alınarak kumaşın kenarlarında kulak olacak şekilde ortasından bağlanır.

● İsteğe bağlı kumaşı dikiş ile tutturmak daha güzel bir görsellik açısından dikiş eklenebilir.

Fiyonk Yapmanın Kolay Yolları Nelerdir?



Fiyonk yapmanın en kolay yolu bir arkadaşınızın işaret parmaklarını eşit şekilde tutarak üzerinden kurdele veya kumaş geçirerek fiyonk şeklini verip bağlamak yoluyla olmaktadır. İki eşit parçada duran herhangi bir materyalle de fiyonk yapılabilmektedir.



Fiyonk Yapımında Kullanılan Diğer Malzemeler Nelerdir?



Fiyonk yapımında düğün ve parti süslemeleri yaparken tül kullanılabilmektedir. Büyük örgü şeklindeki ipler ile de fiyonk yapılabilir. Fiyonk her çeşit malzemeden yapılabilen bir bağlama türüdür.