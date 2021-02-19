Fizik Tedavi Nedir? Fizik Tedavi Nasıl Yapılıyor, Hangi Durumlarda Öneriliyor?

Fizik tedavi, kas ve kemik yapısında bulunan kronik olmamış rahatsızlıkların rehabilitasyon ile tedavi edilmesinden oluşan daldır.



Fizik Tedavi Nedir?



Hastalarda gözlemlenen kas ve iskelet yapısında oluşan rahatsızlıkların tedavi edilmesinden oluşan bir ana daldır. Fizik tedavi uzmanları tarafından tanının konması ve tedavi planının çıkarılmasının ardından tedavi başlamaktadır.



Fizik tedavi, bölgede bulunan rahatsızlığın ağrı ve lezyon oluşturmamasında oldukça faydalı bir tedavi şeklidir. Hastanın fiziksel hareketleri yapabilmesi ve kas dokusunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda iskelet sisteminin daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlamaktadır.



Fizik tedavi kendi içinde alanlara ayrılmaktadır. Bu alanlar içinde akut ve kronik olan ağrılar için tedavi, romatizmal özelliklere sahip hastalıkları için farklı tedavi planları bulunmaktadır. Hastalar arasında daha çok gözlemlenmekte olan nörolojik hastalıklar sonrası oluşumlar bulunmaktadır.

● Geriatrik oluşumlardan doğan rehabilitasyonlar

● Kadiyak oluşumlar sonrasında gözlemlenen rehabilitasyonlar

● Ortopedik rahatsızlıklar sonrasında oluşan ve spor yaralanmalarını kapsayan tedavi planları bulunur.

Fiziksel terapi içinde en çok rastlanan durumlar arasındadır. Fizik tedavi dönemi rahatsızlıklara göre değişiklik göstermektedir.

Fizik Tedavi Nasıl Yapılıyor?



Fizik tedavi öncesinde tanı yapılması gerekmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonrasında tanı konmaktadır. Ardından tedavi planına geçilmektedir. Bu sürecin sıklığı ve saat aralığı rahatsızlıkların ciddiyetine bağlı olmaktadır.



Geniş anlamda "Fizik tedavi nedir?"sorusuna cevap olarak iskelet sisteminin ve kas dokusunun onarımı olarak açıklanabilir. Uygulanma aşamasında Elektroterapi olarak bilinen ve kas dokusunun kendini daha hızlı yenilemesini sağlayan bir teknik bulunmaktadır.



Fizik tedavi aşamasında egzersizler ile birlikte bölgenin çalıştırılması sağlanmaktadır. Bu sayede daha basit rahatsızlıklar kolay bir tedavi planı ile iyileştirilmektedir. Bu tedavi planı fıtığın ilk evreleri içinde kullanılmaktadır.



Fizik Tedavi Hangi Durumlarda Öneriliyor?



Fizik tedavinin uygulanma aşaması için öncelikli olarak tanı konması gerekmektedir. Ardından tedavi planı oluşturulmaktadır. Ancak fizik tedavi kronik olmayan ve rahatsızlıkların ilerlememesi durumlarında çözüm olabilmektedir.



Tutulma, fıtık, yaralanma, spor sakatlanmaları gibi durumlarda etkili sonuçlar vermektedir. Bunun yanı sıra bölgeyi ısıtmak ve travmalar için tedaviler uygulanmaktadır. Bu planda günlük olarak 1 il 1,5 saat aralığında egzersizler ya da bölgeye uygulamalar yapılmaktadır. Zaman içinde bölgedeki dokularda gevşeme ve gelişme görülmektedir.