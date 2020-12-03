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03.12.2020 - 11:29 |

Fizik tedavi süreci engelli bireylerin bağımsızlığını artırıyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Dünya Sağlık Örgütü’nün vermiş olduğu son rakamlara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i yani bir milyardan fazla insan bir tür engele sahipken Türkiye’de ise bu oran yüzde 12 seviyelerinde yer alıyor. Bu kişilerin hayata katılımları noktasında ise fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri büyük rol oynuyor

Fizik tedavi süreci engelli bireylerin bağımsızlığını artırıyor
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Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, "Bir engelle yaşarken aktif kalmak kalbinizi güçlendirmenize, güçlü kaslar ve kemikler oluşturmanıza, koordinasyonu geliştirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olurken hayata kalitenizi de önemli düzeyde arttırabilir. Bu kapsamda ise maksimum hareketliliğin, işlevsel yeteneğin ve iyileştirilmiş yaşam kalitesinin geliştirilmesini, sürdürülmesini ve eski haline getirilmesi konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri öne çıkıyor. Ailenin ve psikologların da katılımı ile gerçekleştirilecek yoğun bir rehabilitasyon süreci mucize diye adlandırdığımız birçok olayın yaşanmasını sağlıyor. Önemli olan bireylerin 'Yapamam', 'Olmuyor' gibi olumsuz ifadelerden uzak durup istekli olması" ifadelerini kullandı.

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Amaç kişinin bağımsızlığını en üst düzeye çıkarmak

Teknolojinin gelişmesinin de büyük avantaj sağladığını belirten Dr. Küçükçakır sözlerine şöyle devam etti: 

"Robotik cihazlarımız ile hastalar tedavi sürecinde daha etkin rol oynayabiliyor. Engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde rehabilitasyona gönül veren bireyler olarak en büyük hedefimiz engelli bireylerin maksimal bağımsızlık seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda rehabilitasyon süresince fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin kontrolünde fizyoterapistlerin uyguladığı egzersiz programları, ergoterapi uygulamaları, su içi egzersiz programları, robotik rehabilitasyon programları, fizik tedavi modaliteleri kişilerin bağımsızlığı konusunda büyük önem taşıyor."

 

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