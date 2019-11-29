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29.11.2019 - 15:22 |

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, neye bakar? Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

"Fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, neye bakar? Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru hangi hastalıklara bakar?" soruların cevabı birçok insan tarafından merak ediliyor. Kas-iskelet sistemi problemlerini inceleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon hakkında her şeyi sizin için derledik...

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, neye bakar? Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Hareket sorunları başta olmak üzere kas-iskelet sistemi problemlerini yakından inceleyen fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü birçok hastanede başvurulan yerlerden biri. Bu bölümü inceleyen uzmana ise fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru deniyor. Peki, fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, neye bakar? Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru hangi hastalıklara bakar? İşte tüm merak edilenler... 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, neye bakar?

Tıbbi tedavilerin bazen başka yöntemlerle desteklenmesi gerekebilir. Özellikle iskelet, kas ve eklemlerdeki sağlık sorunları tedavi edildikten sonra bile desteklenmelidir. Bazı hastaların doğrudan hastanelerde bulunan fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine gitmesi gerekmektedir. Peki, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ne demek? 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ne demek?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hareket sistemi hastalıklarının tedavisini, bozulan fonksiyonların eski haline getirilmesini ve hastayı tam tedavi edilmiş bir duruma getirilmesini hedefleyen bir tıp bölümüdür. Hastalıkların tedavileri için sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, lazer, masaj ve egzersizler gibi çeşitli fizik ajanlar kullanılır.

Fizik tedavi 

Fizik tedavi (Fiziksel Tıp); çeşitli hastalıklarda diğer tedavilerle birlikte veya tek başına uygulanabilecek ısı, ışın, elektrik akımları, egzersiz vb gibi fiziksel ajan ve tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir.

Rehabilitasyon 

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamındadır. Hasta ve sakatların, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi ve maksimum potansiyele sahip olabilmesi için yapılan çalışmalardır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru hangi hastalıklara bakar?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı altı yıl süren tıp fakültesi eğitiminin ardından dört-beş yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alan tıp doktorudur. Kas/iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar.

Hangi hastalıklara bakar? 

Ağrılı durumlar

-Artritler
-Kas iskelet ağrıları (boyun ve bel ağrıları)
-Fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu ve kronik ağrı sendromu

Yaralanmalar

-Omurilik yaralanmaları
-Travmatik beyin hasarı
-Spor yaralanmaları 
-İşe bağlı yaralanmalar

Diğer rehabilitasyon gerektiren durumlar

-Amputasyonlar
-İnme
-Kanser rehabilitasyonu
-Kardiyak rehabilitasyon
-Pediatrik rehabilitasyon
-Geriatrik rehabilitasyon

Diğer Hastalıklar

-Osteoporoz
-Post-polio sendromu
-Multip skleroz
-Romatizmal hastalıklar

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