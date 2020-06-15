Florit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Florit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Canlı renkleri ile çeşitlilik suna florit taşı, başta mücevherat ve takı olmak üzere süs eşyası olarak da kullanılıyor. Genellikle mor ağırlıklı olmasının yanı sıra ayrıca yeşil, kırmızı, pembe, sarı, mavi, beyaz ve menekşe gibi renklere sahiptir. Özellikle olağanüstü bir görsele sahip olması ve etkileyici renkleri ile parlak görüntüsü, piyasada çok fazla talep görmesine olanak tanıyor.



Florit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



İçeriğinde florin ve kalsiyum florür yer alan farklı mineraller üzerinden oluşmuş zengin renge sahip taşlardan biri olarak florit taşı öne çıkıyor. Sertlik açısından diğer taşlara göre daha narin yapıya sahiptir ve derecesi 4 olarak bilinmektedir. Özellikle kimyasal ve fiziksel etkilerini yer aldığı jeolojik ortamlarda oluşumu gerçekleşmiş ve yataklanmış madenler içerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda metaformik, sendimanter ve magmatik içerisinde dolgu, metozotomatik ile beraber hidrotermal yataklı şekilde oluşumu gerçekleşmektedir.



Can alıcı renkler ile gökkuşağı gibi bir etki oluşturan florit taşı, mücevherat ve takı ile beraber süs eşyası olarak sıkça değerlendirilen taşlardan biridir. Genelde kalsiyum klorür formülünde yer almasının yanı sıra, saf olduğu zamanlarda kalsiyum ve fluor içermektedir. Doğru işlenmesi ve parlatılması ile beraber etkileyici görüntüsü üzerinden yaygın kullanılan bir taş olduğunu dile getirmek mümkün.



Florit Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Florit taşı birçok özelliği ve anlamı ile beraber faydaları üzerinden öne çıkıyor. Özellikle alın çakraları, taç, damarlı kısımları ve güneş sinir ağı ile beraber kalp görüntüsü üzerinden dikkat çekici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda nadir bir toprak elementi olarak bilindiğini söylemek mümkündür. Mor ötesi ışığın altında bakıldığı zaman mor ve floresan özellik yaratmaktadır.



Aynı zamanda ısıtıldığı vakit fosforesans gibi bir etki yaratıyor. Bunun bir çeşit ışıldama olduğunu söylemek mümkün. Üstelik antik Yunan ve Roma dönemlerinde süs eşyası olarak kullanıldığı biliniyor. Alüminyum, demir-çelik, kimya, cam, seramik sanayi ve mobilya gibi birçok farklı sektörde yaygın olarak değerlendirilmektedir.



Tüm bu özellikleri ile beraber florit taşı aynı zamanda insan sağlığına katkı verecek önemli faydalar sunuyor. Bu yüzden fiziksel ve ruhsal açıdan tedavi amaçlı şifa niyetine kullanılan bir taştır.



- Boyun bölgesinde tutulduğu vakit odaklama imkanı sağlar ve yetersiz hissetme duygusunu ortadan kaldırır.

- Karmaşık düşüncelere sahip olunduğu zaman doğru karar verme yetisi sağlar.

- Enerjisi ile yatıştırıcı ve huzur verici bir etkisi bulunmaktadır.

- Zihni açar ve konsantrasyonu sağlama noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

- Bireyin analitik güçlerini artırma noktasında etkilidir.

- Konsantrasyonu artırır ve sezgi güçlerini daha etkin hale getirir.

- Baş ağrılarını giderici bir etkisi bulunur.



Bu gibi özellikleri nedeniyle günün daha mutlu ve pozitif geçmesini isteyenler, hayatta daha başarılı olmayı düşünenler florit taşının kullanıyor. Bu doğrultuda yüzük ya da kolye ve bileklik şeklinde değerlendirebilirsiniz.