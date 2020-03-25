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25.03.2020 - 02:51 |

Folik Asit Nedir? Folik Asit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Folik asit nedir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Folik asit vücut için oldukça gerekli olan asitlerden biridir. Vücutta az veya fazla olması sebebiyle bir takım rahatsızlıklar görülebilmektedir. Folik asidin ne olduğunu, düşüklüğü ve yüksekliği durumunda görülen belirtileri sizler için yazımızda derledik.

Folik Asit Nedir? Folik Asit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Folik asit insan vücudunda bulunan oldukça önemli görevleri bulunan vitamindir.

Folik Asit Nedir?

Suda çözünebilme özelliğine sahip olan folik asit hücre üretimi için gereklidir. Vücudun yeni hücreler üretebilmesi ve kansere sebep olan dna değişikliğinin önüne geçmesi için önemli görevlere sahiptir. Folik asit vücutta belli bir oranda bulunmalıdır, fazla veya az olması olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Her yaş grubu için gerekli olsa da özellikle bebeklik, hamilelik ve ergenlik döneminde önemli görevler üstlenmektedir. Kemik iliklerinin alyuvar ve akyuvar üretebilmesi için gerekli bir vitamindir. Bu vitamin besin şeklinde alınabildiği gibi ilaç tavsiyeleri ile de ideal seviyeye getirilebilmektedir.

Folik Asit Düşüklüğü Nedir?

Vücutta yeterli seviyede folis asit bulunmaması durumunda konulan tanıdır. Folik asit düşüklüğüne birçok durum sebebiyet vermektedir. Vücutta kullanılmayan veya fazla olan folis asitler idrar yolu ile atılmaktadır.

Folis asit düşüklüğünde kansızlık problemi de ortaya çıkmaktadır. Kan hücrelerinin üretimini etkilediği için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Folis asit düşüklüğü kendini yorgunluk, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve nefes darlığı şeklinde göstermektedir.

Bu süreçte uzman bir doktora başvurulmalı ve gerekli tanı konulduktan hemen sonra tedaviye başlanmalıdır. Vücudun işleyişini doğrudan etkilediği için tedavisi yapılması gerekmektedir. Halk dilinde B12 eksikliği olarak bilinmektedir. Folik asit düşüklüğü özellikle alkol tüketimi fazla olan kişilerde görülmektedir. Buna bağlı olarak kalın bağırsak etkilenerek kolon kanserine neden olabilir.

Folik Asit Yüksekliği Nedir?

Hücre bölünmesi için gerekli olan folik asidin vücutta fazla oran da bulunması belirli olumsuzlukları doğurmaktadır. Tüketilen besinlerin folik asit yüksekliğine sebep olma olasılığı oldukça azdır. Fakat folik asit yüksekliği tanısı konulduktan sonra yüksek folik asit içerikli besinlerden uzak durulmalıdır.

Sebepleri ile ilgili birçok durum söz konusudur, bazı kadınlarda doğuştan folik asit seviyesinin fazla olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili yapılan tıbbı çalışmalar folik asidin dengeli olması gerektiğini göstermektedir. Doğurganlık ve kalp sağlığı için ciddi bir vitamindir.

Folik Asit SeviyesiVücudun folik asit ihtiyacı gebelik süresince %50 artmaktadır. Günlük olarak 300 mikrograma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın dengelenmesi kişi sağlığını doğrudan etkilediği için oldukça önemlidir. Kansızlık tedavisi için folik asit miktarının arttırılması söz konusudur. Anemi problemi olan hastalarda günlük olarak 5 mg veya 10 mg folik asit takviyesi yapılmaktadır. Bu miktar uzman doktor tarafından belirlenir.

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